除夕｜14.8萬內地旅客訪港按年增24%　36.4萬港人外遊按年增21%

除夕夜（2025年12月31日）維港兩岸聚集大批港人及旅客一同迎接2026年。入境事務處除夕數字顯示，內地旅客抵港達14.8萬人次，按年升幅24%；其他旅客也有4.7萬人次，按年增29%。與此同時，香港居民北上或外遊同樣上升，達36.4萬人次，按年增21%，即港人出境相較旅客入境多，相差16.8萬人次。



今日（1月1日元旦）截至下午4時，本港出入境人次共約63萬，其中內地旅客佔25.3萬，出入境分別有6.6萬及18.7萬；至於港人佔32.5萬，出入境分別佔19.1萬及13.4萬。



除夕內地旅客訪港人次較2023年低24% 其他旅客增51%

入境事務處過去三年除夕出入境數字顯示，新冠疫情後恢復開關的2023年，內地旅客「報復式訪港」，錄195,888入境人次；2024年錄119,631人次；2025年則錄148,435人次。換言之，雖然2025年較2023年低24%，但較2024年增24%，高約2.9萬人次。

其他旅客入境方面，2023年錄31,419人次；2024年錄36,735人次；2025年錄47,363人次。其他旅客除夕抵港的數字逐年上升，2025年較2023年增51%，較2024年亦增29%，高約1.06萬人次。

港人除夕外遊逐年上升 較2023年增24%

香港居民出境方面，2023年錄294,106人次；2024年錄301,109人次；2025年錄363,730人次，即港人除夕北上或外遊的數字同樣逐年上升，2025年較2023年增24%，較2024年增21%，高約6.3萬人次。

2025年除夕整體旅客入境錄195,798人次，港人出境則錄363,730人次，即港人出境相較旅客入境多，相差167,932人次。

元旦截至下午4時 各口岸錄63萬出入境人次

今日（1月1日元旦）截至下午4時，出入境人次合共約63萬，最繁忙的口岸依次序是羅湖、落馬洲支線及深圳灣口岸，分別錄得11.2萬、10.4萬及9.1萬人次。

內地旅客出入境人次共錄25.3萬人次，入境佔18.7萬、出境佔6.6萬。香港居民出入境人次共錄32.5萬人次，入境佔13.4萬、出境佔19.1萬。