梁天琦2016年就選舉事宜曾提覆核　法官逾9年後拒批許可

梁天琦2016年以本土民主前線前發言人身份，參加新界東立法會議員補選，因他的宣傳單張有自決前途及自主等字眼，其郵寄選舉宣傳品因而不獲豁免郵費。梁認為選舉事務處做法不公，於同年申請司法覆核。事隔逾9年，高等法院法官高浩文於本周三（31）頒判辭，拒批出司法覆核的許可，同時沒有就訟費作出頒令。



申請人梁天琦，答辯人為總選舉事務主任。梁在申請書指，處方做法有侵犯言論自由之嫌，並違反《人權法》及《基本法》，認為這決定含歧視成分，因而要求法庭就處方決定作覆核。

梁天琦2016年參與立法會補選時，曾因郵費問題提司法覆核。（資料圖片）

梁天琦於2016年的年初二凌晨，曾參與旺角騷亂，2018年被裁定暴動罪成，被判監6年，他在2022年已刑滿出獄

梁天琦2016年參與立法會補選時，最終落敗給公民黨的楊岳橋。楊因涉民主派47人顛覆案，現仍在獄中服刑。（資料圖片／余俊亮攝）

該次補選由楊岳橋勝出

該次補選共有三名參選人，除了梁天琦，現已解散的公民黨派出楊岳橋參選，民建聯則派出周浩鼎。楊最終勝出，周浩鼎和梁天琦分別排第二和第三。

梁天琦2022年2 就暴動罪刑滿出獄

此外，梁因涉參與2016年農曆新年的旺角騷亂，被裁定暴動及襲警罪成，遭判囚6年，於2022年1月刑滿出獄。

案件編號：HCAL 82/2016