尖沙咀「八時神仙草」除夕現巨鼠　今關店清潔　輕佻應客店員停職

甜品店「八時神仙草」尖沙咀店除夕夜（12月31日）驚現巨型老鼠，惟店員竟向食客開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」，有食客感到非常不滿。「八時神仙草」今午（2日）發表新公告指，感謝各界監督與指正，今日決定臨時關店一日全面檢查和清潔，至於涉事員工昨日即時被暫停職務，直至另行通知。



尖沙咀厚福街「八時神仙草」除夕夜驚現老鼠。（OpenRice@k_b_y.foodairy圖片）

涉事老鼠停留在天花板的燈架上，大約數秒後突然高速飛奔往餐廳的另一邊，隨後不見縱影。（Threads@teddy__tam影片截圖）

除夕夜甜品店驚見巨鼠 店員輕挑回應「新養一齊倒數」

除夕夜本來是普天同慶的日子，有食客倒數前到「八時神仙草」尖沙咀店品嚐甜品時，竟意外直擊一隻巨型老鼠驚現在收銀櫃上方的燈架，惟店員開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客對店員的態度感到非常不滿，昨午（1月1日、元旦）在社交平台上揚言「好自為之」。

「八時神仙草」即晚回應指，已聯絡清潔公司研究如何加強防鼠措施，今日開店前再徹底清潔和滅鼠，並已向涉事員工發出警告，不排除適當處罰。

「八時神仙草」表示，尖沙咀分店為臨街開放式佈局，確實存在外部環境侵入的風險。（OpenRice@apfm87hpj8rm圖片）

八時神仙草︰今全面檢查和清潔 涉事員工停職至另行通知

「八時神仙草」今午（2日）再發表新公告。負責人表示感謝大家的監督與指正，對於近日網上有關尖沙咀分店出現鼠蹤及員工回應不當的帖文，深知對各顧客造成極大的不適與擔憂，故再次致以最誠摯的歉意。

「八時神仙草」又指，為了徹底解決問題，保障衛生安全與顧客體驗，尖沙咀分店今日決定臨時關店一日，現正進行全面的檢查和清潔工作。至於涉事員工昨日即時被暫停職務，直至另行通知。