羅淑佩稱全運會體現粵港澳「強強強聯手」　香港具辦大型賽事實力

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（22日）在電台節目中表示，本港具備舉辦大賽的能力，而今次全運會體現出粵港澳三地同心㩗手，形容是「強強強聯手」。她提及啟德體育園的場地申請已經至2027年首一、兩季，發展很蓬勃。至於近期多項大型足球賽事都在啟德體育園舉行，會否重新檢視香港大球場定位，她透露已邀請網球總會研究，利用香港大球場舉辦大型網球賽事或爭取更高級賽事。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（22日）在香港電台節目《星期六問責》中表示，本港具備舉辦大賽的能力，在2008年北京奧運時成功承辦馬術項目，但舉辦奧運會是國家行為，相信本港距離舉辦奧運會仍有一些距離。今次全運會體現出粵港澳三地同心㩗手，將賽事辦得有聲有色，形容是「強強強聯手」。

羅淑佩表示，啟德體育園的場地申請已經至2027年首一、兩季，涉及跨年倒數或暑假黃金檔期等，形容很蓬勃。她指，對舉辦其他活動持開放態度，有主辦單位因啟德體育園的先進程度及提供良好音響和燈光效果，所以有一些想法，如果成事，本港將可舉辦別開生面的活動。

研究利用香港大球場舉辦大型賽事

對於近期多場大型足球賽事都在啟德體育園舉行，會否重新檢視香港大球場以往主要辦足球賽的定位，羅淑佩認為是否可以不只舉辦足球運動，已邀請網球總會研究利用香港大球場舉辦大型賽事或爭取更高級賽事，另外可研究將包廂改作體育屬會的辦公地方，以改善他們的工作環境。

談及郵輪碼頭年底進行招標，羅淑佩表示，以往郵輪碼頭開業時，希望多些船隻來港，目前來港船隻數字穩定，她認為招標工作會關注在旺季及淡季時，有否多些商業元素及活動等。