羅淑佩稱沒煙花跨年活動仍吸引　縱復辦也會多思考：中環可做更多

聖誕新年假期有不少倒數活動，惟因大埔宏福苑大火，煙花倒數取消。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（3日）表示，去年全年有4990萬人次旅客訪港，單是12月便有490萬人次，而除夕旅客數更接近20萬，可見香港除煙花外，其他盛事活動仍具吸引力。



羅淑佩指，當局會再思考日後會否復辦維港煙花倒數，而即使復辦，會思考些新事物或表演：「但是有樣事情可以肯定的是，大家既然對於中環節日氣氛這麼喜歡時，我們以後在節日，特別是聖誕新年節日，中環該處亦多謝旁邊大廈機構都很支持，我們就可以繼續做更多。」



2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來，扮鬼扮馬準備迎2026年。(羅國輝攝)

羅淑佩接受有線節目《有理有得傾》訪問指，2025年訪港旅客在11月底已突破年初4900萬的估算數字，全年則有4990萬人次。她指出，儘管今年跨年期間沒有煙花表演，12月31日的旅客數仍接近20萬，其中15萬為內地旅客，數字較去年顯著增長。

羅淑佩強調，雖然沒有煙花表演，但香港仍然成功舉辦了各種盛事，包括中環、西九文化區的活動和油麻地警署展覽，具吸引力；聖誕至31日的旅客數增長達12%，「完全返返去疫前數字，部分方面仲創新高」。

9月21日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

羅淑佩表示，因出於尊重宏福苑大火的死傷者，今年取消煙花，但亦想讓願意外出的市民和旅客「有一個開心嘅場景」。羅淑佩提到中環倒數活動，指該處以往較少倒數活動，今年增添了音樂等新元素，雖然有人反映表演樂隊「年紀大咗少少」，但他們的歌仍為人熟悉，吸引了更多人參與。

對於明年會否再辦維港煙花活動，羅淑佩表示「要好認真去諗」，但未來可能根據今年經驗規劃更多新活動：「即使復辦（煙花倒數），會否有些新事物或表演上我們都可以思考，結合今年的經驗。但是有樣事情可以肯定的是，大家既然對於中環節日氣氛這麼喜歡時，我們以後在節日，特別是聖誕新年節日，中環該處亦多謝旁邊大廈機構都很支持，我們就可以繼續做更多。」

旅遊發展局「香港跨年倒數」首次於中環遮打道行人專用區舉行，結合音樂及光影匯演，與市民、旅客及全球觀眾一同迎接2026年。（旅發局提供圖片）

以「新希望、新開始」為主題，長約三分鐘的光影匯演於八幢參與「光影匯．中環」的建築外牆上演。（旅發局提供圖片）

旅發局2025年12月31日除夕晚上在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，一早有大排市民及遊客到場等候觀看。（資料圖片/鄭子峰攝）

