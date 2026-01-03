旺角花墟首辦咖啡市集救人流　商戶指港人消費力仍在：但人唔見晒

隨着網購「淘寶花」盛行及內地連鎖花店以「青菜價」攻港，加劇花墟競爭。為了推動地區人流及經濟，全港首個花墟咖啡市集「花墟節．啡上添花」今日（3日）起一連兩日在旺角大球場對出空地舉辦，同時聯同逾20間花墟商戶提供購物優惠。場內亦有售價50元的活動限定咖啡試飲杯，購買後可到指定咖啡檔免費試飲最多2次。



市集首日人流不俗，有參與市集、同時在花墟經營茶葉或植物盆栽店的郭先生表示，近年受港人北上和外遊影響，花墟人流大幅減少，對自家生意有影響，期望市集吸引更多新客流，他嘆道：「香港人，花費能力無變，但人流唔見晒......」



全港首個花墟咖啡市集「花墟節·啡上添花」1月3日一連兩天在旺角大球場對出空地舉辦，民青局副局長梁宏正等到場主持儀式。（夏家朗攝）

全港首個花墟咖啡市集「花墟節·啡上添花」1月3日一連兩天在旺角大球場對出空地舉辦，中午有近40人到場參加。（夏家朗攝）

全港首個花墟咖啡市集「花墟節·啡上添花」1月3日一連兩天在旺角大球場對出空地舉辦，中午有近40人到場參加。（夏家朗攝）

「花墟節·啡上添花」市集今日（3日）在旺角大球場對出空地舉行，有近10多間本地咖啡及甜點店，包括香港精品咖啡協會、社企光咖啡等在市集售賣咖啡或茶類等，同時聯同逾20間花墟商戶向提供購物優惠，增加花墟人流及地區經濟。活動中午12時開始，至少有40人到場參加。

有市民受市集吸引而首次探索花墟 父女聞咖啡香尋獲花墟另一面

「我覺得（市集）都搞得幾好，應該要多啲咁嘅小店同event（活動）吸引人過嚟行。」原本在附近打波的蔡先生帶同女兒來到市集，他們都是從朋友分享下才知道有這活動，於是打波後來飲杯咖啡。蔡先生的女兒稱，「以前行得多，但依家的確少咗，以及去球場打波但就反而少再行入嚟」，她指平時一年僅一次來花墟，「真係咁啱得咁蹺過嚟打波先過嚟（市集），見識到唔同咖啡豆品種」，讓她認識到更多小店，「始終都是香港人希望多啲本地人撐下小店咖啡」。

蔡先生與女兒在活動開始前曾到花墟走過一圈觀察，見到鮮花燦爛令他心情也愉悅不少。他們更發現花墟除了鮮花，尚有其他新商店，例如是如電單車店，笑說有趣得有些「格格不入」，吸引他們欲探索一下花墟；而看到花店的鮮花艷美，他打算買一束鮮花給妻子，在日常生活中增添浪漫。

至於喜歡咖啡和鮮花的Jenny表示，透過網上才知道有市集，形容市集將她的愛好結合起來「其實我今日係第一次嚟花墟，有去過附近，但冇行過嚟呢度，頭先行過嚟時見到呢度花墟價錢都平民（平價）」，她指稍後會到花墟入手多束鮮花。

花墟市集怎樣逛？

市集設有體驗路線，建議市民可先到1號攤檔索取玩樂地圖，及「扭蛋」抽取花墟商戶的禮品，例如抽出禮品劵，再到相應的花店領取，部份人都抽到花墟花店的免費盆栽或鮮花。

市集有什麼優惠？

場內還有得食有得玩，市民可購買售價50元的限定咖啡試飲杯，並憑杯到指定咖啡檔免費試飲2次咖啡，部份攤檔也售賣各款以花作主題的飲品及小食。同場有少數族裔即場繪製的Henna手繪及花藝及環保工作坊，憑100元優惠價可以參加工作坊，但需預先網上報名。

花墟商舖生意跌半 盼增人流：港人消費力在，但錢（客人）去咗邊？

「香港人消費模式數目同銀碼是沒有降低，反而有上升，那錢去了哪裏呢？」在花墟經營26年、至少有3間茶葉或植物盆栽店的店二代郭先生表示，近年受港人北上和外遊影響，花墟人流大幅減少，導致生意大受影響，銷售數字至少下跌50%。他續指以往逢星期五、六、日，花墟必定人來人往十分擠塞，但現時經濟大環境較困難，加上重建計劃也或多或少影響到花墟人流。

參與市集主要想為其經營的「樂天派」茶店吸引新客源，透過這次機會請到不同階層的人士來。他亦夥同拍檔打算推出買二送一的優惠，亦在個別茶款上提供折扣，例如原價380元的小黃印茶茶餅，現只售158元，大約便宜了近一半。

另一間同樣在花墟經營、近年轉型為售賣鮮花植物與咖啡店的「花粉熱」，負責人蔡小姐表示花墟近年面臨很多競爭，人流的確減少。被問到近年網購廉價花束盛行，她指未對其店舖暫未太大影響，但了解到其他花店是一個新衝擊，影響到花墟人流，同時都對自家店有些少漣漪。她表示，隨着近期市建局舉辦更多吸流活動，生意也開始逐步回復及微升，期望今次市集可以再吸納更多的新客源。