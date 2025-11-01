內地過江龍進駐花墟掀鮮花之戰？青菜價VS$1拍賣　本地薑求變謀路

【鮮花/花市/花墟/天天鮮花/國產花/本地花店】在經濟環境低迷、「執笠潮」籠罩市道等之際，鮮花行業卻出現逆市擴張。有多間來自內地、包括以「平到青菜價」為宗旨的「天天鮮花」近年大舉進駐香港市場，不僅在多區開設分店，更將戰線延伸至傳統鮮花市場旺角花墟，以極具競爭力的國產花價格及創新的營銷手法，對本地鮮花行業造成巨大衝擊。面對這股「過江龍」帶來的價格戰，本地花店如何調整策略？



傳統「本地薑」、花墟二代店主Cherry稱，初期花店生意受到影響，有顧客會直接詢問為何其花價較貴，促使他們進行反思、更曾嘗試跟隨低價路線打價格戰，但最終回歸「品質」與「特色」路線；也有本地連鎖花店在花墟舉行1元拍賣，以比「青菜價」更低的價格競投新招，吸引買花顧客。



不過近年花墟人流減少、假日以往人來人往的墟冚場景幾乎不再。（鄭子峰攝）

每逢情人節、母親節等特別節日不少人都會到花墟買花送給至親。不過近年花墟人流減少、假日以往人來人往的墟冚場景幾乎不再。有人歸究經濟環境低迷、網購「淘花」熱潮等影響，令「執笠潮」籠罩市道。

不過，有多間花店居然逆市擴張，其中來自內地、「平到青菜價」為宗旨的「天天鮮花」（下稱「天天」）由2023年起大舉進軍香港市場，短短2年不僅在多區開設分店，更將生意延伸至傳統花墟。

平價吸流 力求鮮花「青菜價」

十多年前移居香港、成為新一代香港人的阿賴，目前是「天天鮮花」香港區域負責人。他在內地曾打理鮮花行業，早年已看準香港鮮花市場的潛力，又觀察香港有不少愛花及花藝者，加上香港人喜歡行街消費，與國內目前商舖營運環境大不同，決定疫情後即2023年正式進駐香港。

阿賴先在元朗小試牛刀，再迅速在花墟佔一席。他說花墟是香港大型的「散貨中心」﹐ 合適公司走批發零售等綜合路線。訪問正值星期日（19日）下午，是花墟一星期中其中最多「街客」及其他街市花店叫貨的日子，與其他花店比較，「天天」人流算多，阿賴甚至忙到無暇顧及午餐。

他目前負責的分店至少有五間，包括元朗、荃灣、大埔、觀塘及旺角花墟。阿賴坦言，「天天」的經營哲學是「鮮花一定是平價」，目標是做到「花千萬家，可以平到青菜價」。他認為鮮花不應是奢侈品，而是「生活點綴、嚮往美好」，相信價格降低後消費者會更易接受。

十多年前移居香港、成為新一代香港人的阿賴，目前是「天天鮮花」香港區域負責人。他在內地曾打理鮮花行業，早年已看準香港鮮花市場的潛力。（楊凱力攝）

我睇好香港市場，香港人鍾意行街消費，與國內實體環境差距以及差異化，我哋好睇到呢啲熱情，唔似國內嘅線上生意 天天鮮花香港區域負責人阿賴

國內「一條龍」直供鮮花 天天：售價有性價比

「過江龍」的價格優勢源於有實力相當的專業供應團隊。阿賴透露，香港「天天」與內地大型鮮花批發商「天天鮮花」屬同一集團，擁有國內採購團隊與花農合作，直接將優質國產花（包括內地培植的外國花）從昆明（公司）一對一配送到香港門市。

阿賴指每天收舖前各分店會向國內採購團隊下單、訂購市場所需的花種及數量，國內首先會完成品質篩選、再運輸過關直送到全港各門店。他堪稱是「一條龍」，既省去中間商環節，又大大降低了成本。

例如，他們能以別人一枝30元的價格，賣到三枝繡球花。阿賴強調：「進口花可能要100元一紮，我們就50元一紮」，性價比是其制勝關鍵。他相信市場由消費者決定，「得民心得天下」，只要便宜又新鮮，市場自然會傳開。

內地天天鮮花2014年起家，從廣州最大鮮花販賣市場—嶺南花卉市場中逐漸嶄露頭角，至今共有近200間分店及加盟店，足跡遍布全國和海外，例如新加坡、馬來西亞等，近年更在港澳地區設分店。



客人問價引反思 「本地薑」回歸品質及特色

多間「過江龍」的低價攻勢，讓傳統「本地薑」花店首當其衝。在花墟經營的二代店主Cherry坦言，初期花店生意受到影響，在同區花店以「買花送花樽、超平鮮花」招徠時，有客人直接詢問為何其花價較貴，促使他們反思。

她們曾嘗試跟隨低價路線，由於在國內鮮花也分等級，花店一度採購較低等級（C Grade）的內地花以求吸客。但經營一個月後她們發現客人流失，因「不知店內仍有靚貨，逛完門口就走了」最終，Cherry花店決定回歸「品質」與「特色」路線，不再與「天天」走相同的價格戰。

在花墟經營的二代店主Cherry坦言，初期花店生意受到影響，有客人會直接詢問為何其花價較貴，促使他們反思。（鄭子峰攝）

有花店又送花盆又送其他嘢，客人都會入嚟問...為何你啲花賣得咁貴？我們就話「吓？」就開始反思，亦都嘗試過做返同一件事。 卉豐花業老闆Cherry Leung

她強調花店賣點是師傅的手工和世界各地的外國花材，如日本、厄瓜多爾、澳洲等進口花。雖然內地玫瑰一枝約6元，而外國玫瑰可達18元一枝，但她認為「懂花或懂花藝的人」會明白兩者的分別，例如外國花的花瓣綻放更大和存放時間都更長。花店目標客戶是「對花有要求，想在質量上有保障」的人，而非「只追着價格走」的消費者。

細舖求存避主流 「冷門」花吸客

面對低價衝擊，整體經濟轉差導致普遍客人訂單金額減少，小型花店的生存更見艱難。在花墟經營小型花店的寶儀指出，花墟內以往不接受零售的盆栽店，現時也打破批發、零售界線以應對環境。但當有數間內地批發商進駐後，寶儀曾「方寸大亂」，「有啲想跟佢一齊平去落、至少啲嘢蝕都唔好蝕咁多嘅心態」。但她發現細舖難以與大集團鬥平，一度徬徨。

她在適應花價波動後決定出招，主要以「冷門花」或「指定品種玫瑰」等特色產品來突圍，例如避開普通花店會出售的香檳玫瑰、標準紅玫瑰等大眾化花種，改售粉愛神或平原玫瑰類型。寶儀表示，轉變進口不同國家獨有、國內難以量產的花材反而有出路。

同時，她的花店也會將鮮花拆開一朵朵售賣、求吸納小型需求的家庭客戶，例如15元可買到一枝大向葵；10元買到1枝紅玫瑰﹐分薄成本又能讓市民有得揀。

花墟常客的花藝師阿Kin就觀察到，低價國產花的普及，雖然令市民受惠，但亦令本地花店減少進口貨，導致市場上的品種選擇變少，影響了花藝師為客人提供的選項。同時，價格被壓低後，市民容易認為賣得貴的花店「賺很多」，導致他們不願光顧，形成惡性循環。

價格低了普遍市民都知道，你賣一紮花可能是50元不用太貴...他們會認為你賺很多就未必會選擇你。 本地花藝師Kin Tam

Kin又指，現時國產花的栽種技術大大提升，不少花種較以往優勝，甚至更鮮豔；不過他認為如在同一款花，比較國產與進口貨，始終有些許差異。他舉例大陸的玫瑰通常花頭都是相對較小的，以及最多時候會看高度會短些﹐外國的則是較為飽滿。

花墟店舖拍賣增人流 競投客：見有IG宣傳過嚟玩

除了定位策略調整，有花店亦嘗試創新營銷手法吸引消費者。花墟有大型花店每天下午五時在全線分店舉辦「一元拍賣」活動，以增加人流。擁有多間花墟門市的大型連鎖花店星期日（19日）下午5時門口人流聚集，上演一場場引人駐足的拍賣會，雖然競投不算激烈，但大多鮮花盆栽由1元投標價遞增，每一次舉手都將價格推高，最多都能以十多元逆市價投得心頭好。

「個花盤都值十蚊，所以15蚊就買到我覺得好抵！」來花墟湊熱鬧的李小姐成功以15元超抵價、投得原值68元的富貴竹，平日她甚少到花墟購買鮮花盤栽，但因在網上看到有人發文指花墟有1元拍賣，便首次參與。雖然她15元投得「心頭好」，但會再到其他花店選購鮮花、支持花墟。

10元就買到一盆蕨科觀景盆栽的鄭小姐笑指，這次競投主要為外觀花盆。她自己時常都會到花墟買花，但很少撞正拍賣會，她認為氣氛熱鬧，吸引花墟人流，同時可以減少浪費，為花店賣不完的花覓得好去處。

天天：市場終走平價趨勢 本地花店：認清要走何路線

花墟這場在價錢及品種上明顯變化，這默默改變花墟現狀。以內地批發商為主的阿賴認為，市場始終會持續走向平價趨勢，尤其是在線上生意和快遞到家的普及下，商家要想盡這些辦法「能低能平、能頂到盡」，降低成本給到消費者才是走得更加遠；

然而，有本地花店相信市場客路會逐漸分化：一類是價格主導的消費者，將繼續追逐低價；另一類則是品質和服務主導的客戶。

本地花店東主寶儀指，隨着價錢而來的客人一定會隨着價錢而走﹐花店必須認清自己的定位，或走向高品質路線，或專注於特色花材與花藝手工，才能在激烈的競爭中找到生存和發展的空間。

其實隨着價錢而來的客人一定會隨着價錢而走...這些客只看價錢不看質量、不看服務不看你有甚麼、只為價錢。我們慢慢去尋找原來我們目標客戶不是只追着價格走，而是對花有要求想在質量上有保障，不想有甚麼問題枯萎了花朵回來索賠另一束花，不是這一種。 南興貿易公司老闆寶儀

另一間本地花店Cherry認同，她餐飲業比喻鮮花行業，表示有高級餐廳，也有茶餐廳，最重要是「認清自己將要走甚麼路線就可以，不需要擔心」。