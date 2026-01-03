六合彩結果｜頭獎1.5注中瓜分1億彩金　即睇攪出號碼

【六合彩／新年金多寶／六合彩結果】六合彩新年金多寶攪珠結果今日（3日）晚上9時半出爐，馬會估計幸運兒若10元一注獨中，可得1億元巨額橫財，吸引大批市民排隊購買彩票，中環士丹利街投注站大排長龍。截至晚上9時15分，投注額達2.48億元（$248,509,427），最幸運號碼及最幸運投注站一文看清。



今期七個攪出號碼介乎2至21號，即屬於1至31號內，剛好是月份及日子號數，即符合「生日組合」結果。最終頭獎至七獎共約46.4萬注中，馬會需派出金額共1.88億元（$187,921,355）。下文列出今期攪出號碼。



六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，中環士丹利街投注站大排長龍，人龍更延伸至一街之隔的德己立街世紀廣場。（陳浩然攝）

六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，中環士丹利街投注站大排長龍，馬會職員需舉起「龍尾」指示牌維持秩序。（陳浩然攝）

六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，幸運兒若10元一注獨中，可得一億元巨額橫財。（陳浩然攝）

2026年1月3日六合彩金多寶攪出號碼。（六合彩直播截圖）

今晚攪出號碼為︰2、10、13、16、20、21；特別號碼為︰14

截至晚上9時15分，投注額達2.48億元。（六合彩直播截圖）

六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，幸運兒若10元一注獨中，可得一億元巨額橫財，吸引不少市民排隊買彩票發橫財夢。（夏家朗攝）

六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，幸運兒若10元一注獨中，可得一億元巨額橫財。（夏家朗攝）

攪出「生日組合」結果 頭獎至七獎共46.4萬注中

不少市民買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期作為幸運號碼，因此每逢攪出「生日組合」結果，很大機會中獎注數特別多。今期七個攪出號碼介乎2至21號，即屬於1至31號內，剛好是月份及日子號數，即符合「生日組合」結果。

馬會網頁顯示，頭獎至七獎分別共有共有464,495.5注，其中頭獎共1.5注中，每注獎金約6,800萬元（$68,074,450），所有獎項派出金額共1.88億元（$187,921,355）。

馬會網頁顯示，頭獎至七獎分別共有共有464,495.5注。（網頁截圖）

六合彩新年金多寶2026｜歷年新年金多寶最幸運號碼？

馬會日前發表貼士指，新年金多寶自2013年舉辦以來共攪珠12次，最幸運號碼為「46」已攪出5次；「8」及「32」排第二，分別攪出4次。

▼2025年11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



+ 3

六合彩新年金多寶2026｜2025年金多寶最幸運號碼是什麼？

若回顧2025年10次金多寶攪珠，最幸運號碼則是「19」，全年攪出5次，即可謂「逢二進一」；至於「22」及「45」排第二，分別攪出4次。

六合彩新年金多寶2026｜哪個投注站賣出最多頭獎彩票？

截至2025年6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

▼2025年12月6日 六合彩連續9期無人中頭獎▼



▼2025年1月2日 六合彩新年金多寶頭獎一億▼

