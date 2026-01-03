宏福苑大火｜律師會洪水橋增免費諮詢服務 全港7櫃位處理125個案
大埔宏福苑五級火發生後，居民一夜間痛失家園，或需尋求法律諮詢。香港律師會今日（3日）公布，由即日起，在洪水橋樂翹樓一座增設免費服務櫃位，即全港擴充至合共7個。
截至今日，香港律師會所有免費服務櫃位共處理125宗求助個案；大埔火災緊急免費法律諮詢熱線則已處理逾130宗個案。服務櫃位地址一覽。
香港律師會今日（3日）在社交平台公布，自上月起已在香港不同地區設立6個緊急免費法律諮詢服務櫃位，為災民提供及時和專業的法律支援。
由即日起在洪水橋樂翹樓增設免費服務櫃位
香港律師會表示，一直致力以法律專業和關懷服務社會，由即日起，再在洪水橋樂翹樓一座增設免費服務櫃位，即擴充至合共7個。
截至今日，7個服務櫃位共處理125宗求助個案；大埔火災緊急免費法律諮詢熱線（2840 1011）則已處理逾130宗個案，並繼續營運。
香港律師會七個免費服務櫃位地址︰
1. 樂善村（大埔汀角路83號）
2. 善樓（大埔船灣陳屋168號）
3. 策誠軒（大埔大埔公路大埔滘段）
4. 樂和·東寓（馬鞍山落禾沙里3號）
5. 路德會雙魚薈（元朗八鄉粉錦公路160號）
6. 啟福居（啟德沐安街第1B3區）
7. 樂翹樓1座（洪水橋洪元路6號）
香港律師會又指，受影響居民可在網上預約相關服務，兩個工作日內將收到聯絡，以確認其登記及會面安排。預約登記表︰按此
