宏福苑大火｜律師會洪水橋增免費諮詢服務　全港7櫃位處理125個案

大埔宏福苑五級火發生後，居民一夜間痛失家園，或需尋求法律諮詢。香港律師會今日（3日）公布，由即日起，在洪水橋樂翹樓一座增設免費服務櫃位，即全港擴充至合共7個。



截至今日，香港律師會所有免費服務櫃位共處理125宗求助個案；大埔火災緊急免費法律諮詢熱線則已處理逾130宗個案。服務櫃位地址一覽。



▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



香港律師會今日（3日）在社交平台公布，自上月起已在香港不同地區設立6個緊急免費法律諮詢服務櫃位，為災民提供及時和專業的法律支援。

由即日起在洪水橋樂翹樓增設免費服務櫃位

香港律師會表示，一直致力以法律專業和關懷服務社會，由即日起，再在洪水橋樂翹樓一座增設免費服務櫃位，即擴充至合共7個。

截至今日，7個服務櫃位共處理125宗求助個案；大埔火災緊急免費法律諮詢熱線（2840 1011）則已處理逾130宗個案，並繼續營運。

▼香港律師會免費服務櫃位增至7個▼



香港律師會七個免費服務櫃位地址︰

1. 樂善村（大埔汀角路83號）



2. 善樓（大埔船灣陳屋168號）



3. 策誠軒（大埔大埔公路大埔滘段）



4. 樂和·東寓（馬鞍山落禾沙里3號）



5. 路德會雙魚薈（元朗八鄉粉錦公路160號）



6. 啟福居（啟德沐安街第1B3區）



7. 樂翹樓1座（洪水橋洪元路6號）



香港律師會又指，受影響居民可在網上預約相關服務，兩個工作日內將收到聯絡，以確認其登記及會面安排。預約登記表︰按此