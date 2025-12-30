宏福苑逾百災民聯署盼原址重建　政府：正聽取和歸納災民不同意見

大埔宏福苑五級大火，近2000戶居民流離失所。逾百名來自八幢大廈的災民昨日（29日）向特首李家超、財政司長陳茂波，以及「應急住宿安排工作組」組長兼副財政司長黃偉綸發出聯署信，希望政府原址重建宏福苑。政府發言人回覆查詢時確認已接獲聯署信，重申特首已指示黃偉綸統籌相關政策局及部門，為受影響居民提供適切的過渡安排，並研究及提出不同長遠方案，考慮不同居民的個別情况和意願，同時兼顧善用資源。



發言人指，政府現正聽取和歸納災民的不同意見，並根據宏福苑的實際狀況，包括結構安全、技術可行性及社區規劃等因素作全面評估，盡早就長遠方案提出建議。



宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片）

宏福苑居民聯署信全文

致尊敬的香港特別行政區行政長官、財政司司長及財政司副司長

李家超先生、陳茂波先生及黃偉綸先生:

您們好

我們是宏福苑火災的受災居民。首先感謝習主席、夏主任和特首先生對我們災民的關愛和高度重視。

這場突如其來的災難，令我們失去了安身之所，也失去了多年來與家人、鄰里共同建立的生活根基。至今回想當日的火光與驚慌，心中仍然充滿痛楚與無助。

宏福苑不僅是一個屋苑，也是我們的家，是我們世代居住的地方。許多居民長年在此生活，鄰里之間互相扶持，彼此早已成為一家人。這裡承載著我們的回憶：孩子的成長、長者的安養、家庭的團聚、穩定和安居。失去家園的痛苦，並非只是失去一個居住的空間，而是失去了我們安穩的根。

我們懇切地請求政府能夠在宏福苑原址重建，讓我們能夠回到熟悉的地方，繼續與家人和鄰里共同安穩生活。對於我們這些災民而言，原址重建不僅是居住的安排，更是心靈的安慰，是重建生活尊嚴與希望的唯一途徑。

我們明白重建需要時間與資源，但我們相信政府有能力、有責任去回應災民的呼聲。希望您能以仁心仁政，體恤我們的慘況，讓我們能夠在原有的土地上重新安居，延續我們的生活與情感。

此致

敬禮

宏福苑火災受災居民 敬上

不少受訪災民認為，原址重建最務實的方案。（資料圖片）

財政司副司長曾提5個安置選項

財政司副司長黃偉綸於12月13日表示，聆聽居民意見後，大約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。