宏福苑大火｜災民月內3搬遷　義工團隊搬運助度難關：助人是本能

大埔宏福苑火災後，王先生（化名）一家失去家園，一個月內三度搬遷，近日遷入洪水橋樂翹樓一個單位，但他始終仍未覺得安頓好，憂慮將來會設立居住期限，無法稱之為家。



火災至今一個月，在災民徬徨之際，背後仍有一群人默默伸出援手：幕後義工阿仙收到災民所需要的物資單後，急忙張羅家具，即使身處海外仍協調各方，希望將捐贈者的物資送到災民手上；搬屋公司老闆成師傅，利用公司大貨車為災民運送物資，做到凌晨一時亦不辭勞苦。義工們為災民編織安全網，在滿目瘡痍的災後生活中點亮一道光。



12月27日，義工成師傅（圖中）義務為災民運送物資至洪水橋樂翹樓。（夏家朗攝）

火災後三度搬遷始團聚

王先生與太太結婚後，孩子呱呱落地，他們連同外父外母住在大埔宏福苑。王搬進宏福苑的日子不長，但太太已居住二十多年，是陪伴她成長安樂窩。

11月26日，宏福苑發生五級大火。居民王先生（化名）當時正值上班，看到火災新聞後馬上致電家人確認安全，所幸家人及時帶同愛犬逃生。他在話筒聽着家人激動的聲線，不在現場的他感到徬徨不已，「他們通話時突然說不知道要到哪裏，說要走、要掛線，我就會想現在的火勢怎樣？......原以為不會燒到我們那座，怎料一直燒過去，我就更加害怕。」直到晚上，火勢仍未撲滅，他們知道無法回家，只好到親戚家裏暫住。

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（資料圖片/林振華攝）

王憶述，其時七個大人及一個小朋友，一同住在僅500平方呎的單位內，非常擠迫。住了三日，家人搬進過渡性房屋，由於單位面積只有約200平方呎，他繼續暫住在親戚家裏。社工知悉他們情況後，協助申請洪水橋樂翹樓的5至6人單位，最終成功申請，經歷十多日分居後一家再次團聚。

樂翹樓是「清水樓」，沒有任何間隔、傢俬或冷氣機。王太經義工阿仙協助張羅衣櫃、床架等家具。阿仙表示，通常接獲災民求助後，透過網上群組等不同途徑收集物資，並協調搬運義工及災民的時間。確定搬運日期後，她就構思路線，想辦法慳時間、慳油錢，在各地點取物資後，以災民居所作為終站，為對方送上物資。

大埔宏福園火災後，王先生（化名）一家失去家園，一個月內經歷三度搬屋，近日遷入洪水橋樂翹樓一個單位，但他始終仍未覺得安頓好，憂慮將來會設立居住期限，無法稱之為家。（夏家朗攝）

由義務車手轉做幕後統籌 助張羅家具

阿仙與王太在火災後才相識。阿仙本身從事企業傳訊及市場銷售，辭職後不久，就遇到宏福苑火災。火災第二日，阿仙到前線做義務車手，負責在大埔一帶運送物資、接載災民出入，有次她接載到王太，傾談期間了解到對方災後生活需要，於是取得她的聯絡方法，持續提供支援。她形容助人是出於本能反應，「當身邊發生好嚴重的事情，就覺得要去幫忙，幫助有需要的人。」

被問為何由前線車手退居幕後做統籌？阿仙憶述火災後首三、四日，車手數量非常多，每當需要車輛即「一呼萬應」，「香港人好熱心......情況有點像叫Uber要搶單，但速度快過澳牛送餐」。她最記得有次成功「接單」，並告訴對方約8分鐘後到達目的地，未料她甫抵達，已見另一名車手將所有物資搬上車，一件不漏。她漸漸發覺現場不缺人手、不缺物資，但缺乏組織及統籌，於是她退居幕後，冀將效能發揮最大，將物資交予有需要的人。

轉換崗位後，阿仙卻發現當統籌難度更高，並憶述過去一個月「24小時on call」猶如做全職，隨時隨地查看網上物資群組，也要反應夠快搶物資，「如果有人捐，我搶不切，便幫不到他（災民）。」她認為最大難度是協調不同持份者的時間地點，搬運物資；義工亦要評估物資是否適合災民，例如部份殘舊的家具或不適合給予長者或嬰兒使用，就要棄置，再覓另一批家具。她目前固定協助8至10戶災民搜羅物資，同時會協助其他災民。

義工盼續編織安全網 不願成「消失的線」

明年1月，阿仙將展開新一份全職工作，她說未來可能會犠牲休息時間，但仍然會繼續協助災民，「最多夜瞓啲」。她說宏福苑火災後，無數港人為居民編織起安全網，但隨着時間流逝，不少人回歸原本生活，她不願成為那條「消失的線」，並期望繼續成為安全網的一部份，盡力提供支援。

火災一個月 搬屋公司老闆沒停止做義工

12月27日，Boxing Day翌日，也是宏福苑火災後一個月。阿仙雖然身處海外，但仍同時協調7名物資捐贈者、災民及搬運義工，在當日將家具分發到災民手上。負責這天的搬運是一站適搬屋公司老闆成師傅。

成師傅在早上9時開工，分別到觀塘、九龍灣、中環及將軍澳收集物資。他聘用一名散工協助搬運，二人身穿短袖T恤，駕着大貨車在全港遊走。抵達收物資的尾站將軍澳時已是傍晚5時許，散工準備收工；成師傅就隻身前往洪水橋樂翹樓，向兩戶災民送上物資。

12月27日，義工成師傅義務為災民運送物資至洪水橋樂翹樓。（夏家朗攝）

「不是大人物，只是普通港人，有能力就幫」

「我不是甚麼大人物，只是一個很普通的香港人，在電視、各大媒體看到大災難，就很自然、自發性地想幫人。」成師傅憶述火災當晚到現場義務運送物資，隨後加入義工群組，事發後第二、三日，他在群組上，看到阿仙詢問是否有義工願意搬物資，即自動請纓，後來成為固定合作伙伴，「我有能力，有車，有人，那就去幫。」

他憶述最忙一次是早上7時許起床，下午2時開始先後到訪6個地點接收捐贈者家具，車斗近乎爆滿，最終到洪水橋樂翹樓，協助災民運送及組裝物資，直至凌晨1時離開。他坦言雖感辛苦，事件發生後生意亦受影響，但每次見到災民收到物資後的笑容，他認為一切值得，「居民跟我說辛苦了，但其實我們應該向他說這句話才對，他們承受的事並非我們能想像。」

成師傅搬運物資期間，有衣櫃幾乎跌落地，災民王先生馬上扶起來。（夏家朗攝）

對於有網民形容災民「貪得無厭」，成師傅坦言不認同，並指災民只需要必需品，不會刻意索取價錢更高、外觀精美的家具。他又憶述曾收到一名災民短訊，指有親屬在火災中離世，希望對方能以優惠價為他們搬物資，成師傅說早前已表明免費運送物資，若災民貪心，便不會提出付款，而成師傅最終亦沒有收費。

成師傅向災民呼籲，如有任何需要，都可尋求義工協助：「你們要兼顧家庭、工作、小朋友......社會上仍然有好多人無條件伸出援手，只要你們出聲，好多人會幫。不要害羞，說出來吧。」他又說，只要他有能力，仍然會繼續免費為災民運送物資。

成師傅說：「我不是甚麼大人物，只是一個很普通的香港人，在電視、各大媒體看到大災難，就很自然、自發性地想幫人。」（夏家朗攝）

災民謝義工協助 如朋友相伴舒緩不安

訪問當晚，成師傅抵達洪水橋後致電該兩戶災民，着他們落樓協助搬家具。王先生是其中之一，他說已是第二次尋找成師傅搬物資，又形容對方「好溫柔」，有時怕居民受傷，情願一個人搬物資。那晚，成師傅直至晚上8時許才下班。

王先生感謝義工一直以來協助，「在我們最傍徨、最無助的時候出現。」他稱太太已視阿仙為朋友，「太太始終在宏福苑長大，對那裏有很多感情，感到不開心，但義工都會安慰她，像朋友般聊天，舒緩她這段時間的不安。」他提醒義工們謹記保重身體，「受你們恩惠之餘，我們也覺得安樂點。」

12月27日，義工成師傅（圖中）義務為災民運送物資至洪水橋樂翹樓。（夏家朗攝）

災民未感安頓 盼政府提供指引

王氏一家輾轉搬進樂翹樓大約兩星期，物資陸續抵達。不過，王不會形容自己為安頓好，也不能稱之為家，因為未知當局會否設立居住期限，而其通勤時間亦由以往40分鐘變為現時1個半小時，他未知是否需要轉工，「我還未覺得現在是不用考慮很多事情的狀態，都是見步行步。」他期望政府提供清晰指引，提供長遠的安置方案。

阿仙亦期望政府盡快制訂長遠措施，又說據知不少災民承受很大的創傷，甚至拒絕求助，形容「民間未必幫到這些個案」，希望有專業人士向他們提供協助。她又表示，2012年南丫海難仍然真相未明，如今卻再有宏福苑火災，她質疑政府本應是市民最大的安全網，保障市民生命財產，偏偏「悲劇一次又一次發生」。她質疑制度失效、至今未有官員問責，並期望當局追究責任，形容「任何一條人命都太多。」