宏福苑大火｜災民入住青年宿舍兩周再接月內遷離令：好似被當波踢

大埔宏福苑大火後，有部份青年宿舍向災民提供免費住宿，包括位於元朗的保良局李兆基青年綠洲，有災民稱入住該青年宿舍僅約兩個多星期，近日突收到「一戶一」社工通知，須於本月內遷離，即使他多番表明願意交租，亦不獲接納。他稱入住前曾向宿舍職員再三查問住宿期限，並引述職員聲稱可居住至政府有長期方案為止，如今卻要再另覓居所，無奈嘆道：「我哋唔見咗間屋，出到嚟好似被人當波踢。」



政府曾稱災民如想繼續居於青年宿舍就要交租，為何政策又有變？民政及青年事務局回覆傳媒查詢時稱，免費臨時住宿安排已由最初預計14天，延期至2026年1月31日歷時長達兩個多月，又稱為了向災民提供免費短期應急住宿，青年宿舍已未能提供予在職青年申請入住。



負責營運有關宿舍的保良局則表示，如居民就政府提出的搬遷期有困難，可按個別情況協調延長住宿期。



陳先生現時居住於元朗青年宿舍、保良局李兆基青年綠洲。（梁鵬威攝）

一場大火痛失家園 愛貓慘成白骨

事件中的災民陳先生與家人是首批搬入宏福苑的居民，他從一歲就住在宏昌閣中層單位，連結婚後也買入了父母居所的相鄰單位，四十多年來都在宏福苑渡過。一場大火，令他和父母的家園盡毀，所養的三隻愛貓也葬身於火海之中。

大火後約一星期，陳先生接到電話，稱已替他找到貓隻。「三隻搵返嚟，只搵到一隻，佢搵出嚟係散開咗嘅一副白骨，另外嗰兩隻應該係化咗灰。」事發至今一個多月，陳先生提起當初說服妻子養貓的情景，至今歷歷在目，其妻則在旁黯然拭淚，兩人均未走出喪貓之痛。

「災後三遷」輾轉覓得青年宿舍 以為得安居棲身

除了要面對失去家園與愛貓，實際的居住及生活問題，一浪接一浪而來，亦令陳先生很苦惱。由於父母行動不便，陳先生需要找具備升降機設施的居所。他先是自費租酒店，之後暫住在富豪九龍酒店兩星期。後來經街坊介紹元朗青年宿舍，見到保良局李兆基青年綠洲環境不錯，加上社工、職員有提供支持，陳先生及父母先後搬入宿舍單位，他以為「災後三遷」，今次終於可以安頓下來。

陳先生近日開始購入生活用品。（梁鵬威攝）

入伙前 職員：可住到政府有長期方案為止

陳先生說，入住前曾再三向職員查詢，究竟可以住多久、有沒有限期，他引述職員回覆指沒有限期，稱：「『直到政府有其他長期方案畀你哋為止，你都可以安心住喺呢到』，（聽到這句）嗰一刻我係很安心。」

入伙一周多 「一戶一」社工：建議找居所

陳先生於2025年12月12日入伙，但大約過了一個多星期後，收到跟進其個案的「一戶一」社工通知，着他找其他住所，至兩日前再正式知會他，要他在1月31日或之前遷出。

宏福苑災民陳先生。（梁鵬威攝）

這消息令陳先生感煩惱，他稱入住約兩個多星期，很多災民都已經大概知道這裡怎麼生活了，「開始適應，而家你好似又想踢走我哋，這個真係非常唔理想。」他續說，宏福苑本身已是一個長者屋邨，大部份為年屆70至80歲的長者，要他們年近歲晚還在漂泊找房子，「對他們嚟講係非常折磨。」

翻查資料，截至去年12月31日，有547名宏福苑災民，住在青年宿舍或營舍。民政及青年事務局局長麥美娟，去年12月18日宣布會向受影響的業主提供每年15萬元的租金補助和一次性五萬元的搬遷補助時，曾說過災民如想繼續居住在酒店或青年宿舍，他們也需要因應房間供應，及繳交租金。

宏福苑災民陳先生。（梁鵬威攝）

民青局：已由14天延期至1月31日

就有災民入住青年宿舍後又被通知要搬遷，民青局回覆傳媒查詢時稱，免費臨時住宿安排已由最初預計14天，延期至2026年1月31日，歷時長達兩個多月，又稱為了向災民提供免費短期應急住宿，青年宿舍已未能提供予在職青年申請入住。《香港01》另就該宗個案向民青局查詢，為何入住政策再有轉向？如居民願意交租，會否考慮讓其續住？正待回覆。

元朗青年宿舍、保良局李兆基青年綠洲。（梁鵬威攝）

保良局：可按個別情況延長住宿期

負責營運青年宿舍的保良局回覆《香港01》稱，理解政府正透過一戶一社工，通知災民有關長期住宿的最新安排，如居民就政府提出的搬遷期有困難，可按個別情況協調延長住宿期，以方便居民能物色長期的住宿。保良局又稱住在青年綠洲的宏福苑居民，不用擔心住宿及租金等安排。