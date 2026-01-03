宏福苑火｜從安置、控訴制度到盼望重建　一片回顧八受災家庭心聲

踏入2026年，隨著時間過去，去年11月26日發生的大埔宏福苑五級大火，傳媒鎂光燈正逐漸移走，但對於災民而言，生活的考驗才真正開始。《香港01》連日來走訪多位受災業主，由第一代居民到入住不足一年的新業主，記錄他們在火海逃生的經歷，在安置路上的顛沛流離，對回憶化灰燼的無奈，對網上冷言冷語不吐不快，以及對監管失效的憤怒，並將其心聲製作成影片。一個月來，災民曾陷入絕望，又在患難中見證真情，家園盡毀之痛或許尚未能撫平，但他們正努力讓生活復常，並希望原址重建家園的願望，能夠被政府考慮，他日可以重回這個社區。



安置｜中轉屋細如劏房 一家五口無奈骨肉分離

由於過渡性房屋空間狹小，Haden和Keith的家庭都無奈與家人分開居住。

火災過後，逾千戶居民流離失所，災後安置成為首要面對的難題，奈何大埔區內臨時房屋資源不足，不少災民分散到屯門、元朗、洪水橋、啟德及田灣等地。及後政府批出15萬元租金津貼，協助災民盡快重投生活正軌，惟現實的租務市場的供應下，災民想在原區尋覓單位亦非易事。

宏仁閣業主Haden一家五口原本樂也融融，災後獲派大埔過渡性房屋「善樓」，但單位空間狹小，無法容納所有人。Haden被迫與父母分開居住，年幼的女兒每天追問：「嫲嫲去咗邊度？」面對骨肉分離，Haden感到無比心酸。

另一位業主Keith的情況同樣艱難。身揹500萬元樓價的高成數按揭，每月供款近2萬元，災後供樓壓力雪上加霜。為了慳錢及兼顧工作，他選擇獨自搬入位置偏遠的「善樓」，太太與兒子則暫住外母家。一家三口，如今只能每周相聚一兩天。

相關新聞：宏福苑火一個月｜中轉屋太細 五口家無奈分居 孫女：嫲嫲去咗邊

回憶｜百萬裝修付諸一炬 嘆比夾萬安全的家成灰

Kenneth以百萬元裝修單位，入住不足一年就遇上火災。

大火不止奪去性命及財產，更將幾代人的回憶與心血化成灰燼。宏仁閣業主Kenneth在火災前不足一年，才豪擲100萬元裝修新居。他與太太甚至未曾好好開窗欣賞過大埔的風景，安樂窩便化為烏有，直言：「人生努力咗咁多年，一把火短短幾個鐘就燒晒」，心情由天堂跌落地獄。更令他痛心的是，女兒的成長照片、升小一所需的證書及獎狀全部燒毀，令未來的升學路蒙上陰影。

文小姐感慨四十載回憶化成灰燼。

自小在宏福苑長大的文小姐，曾視娘家為「比銀行夾萬更安全」的地方，將結婚相及兒時珍貴物品全寄存於此，如今卻灰飛煙滅。而其年屆七旬的父母要在晚年仍要適應如「劏房」的中轉屋生活，母親更因在火災中痛失相識數十載的朋友鬱鬱寡歡。不過，患難中亦見真情，文小姐表示災後收到許多失聯多年的舊同學問候，讓她深深感受到大埔社區久違的人情味。

相關新聞：宏福苑火一個月｜通宵睹家園焚毀 嘆天堂跌落地獄 憂女升學受阻 相關新聞：宏福苑大火一個月｜40載回憶化灰燼 母喪友消沉 患難喚醒人情味

憤怒｜信錯法團投訴無門 監管失效種禍根

C小姐認為現行屋苑管理制度不利小業主，政府日後不能只從旁協助。

這場世紀浩劫，更可能涉及人禍。一直關注屋苑事務的業主C小姐，在訪問中揭示了法團與政府監管的雙重失效。她坦言曾對新一屆法團寄予厚望，以為他們能監察大維修工程。豈料法團上任後態度180度轉變，由監察者變成工程的護航者，面對業主對施工物料、發泡膠封窗等質疑，往往避而不答，運作極不透明。

更令業主絕望的是，他們曾四出向勞工處、屋宇署、民政事務總署甚至獨立審查組投訴，換來的卻是互相推搪的「官腔」回覆，指居屋已成立法團，應交由法團處理。C小姐痛心地說：「如果當初政府監管多一步、看多一步，其實可能有很多事都未必會發生。」她形容小業主在現行的法團及屋苑管理制度下既無法看清大局，亦無法左右大局，只能「任人魚肉」，最終釀成災難。

相關新聞：宏福苑火一個月｜業主嘆新法團變樣 投訴遇官腔：監管多步或無事

不吐不快｜拒食死貓 災民反擊「貪得無厭」論

張先生坦言，如果可以選擇，他寧願不要任何賠償。

災後社會各界雖伸出援手，但近來網上開始出現冷言冷語，指責災民「貪得無厭」、認為「做得業主就要承擔風險」。對此，受災業主感到委屈，不吐不快。

在宏昌閣22樓逃出生天的張先生反駁：「無穿無爛唔係必然，我哋唔係特登去搏呢啲嘢（援助）。」如果可以選擇，他寧願不要任何賠償，「我寧願供返30年樓，換一生平淡平安。」他透露死裡逃生的經歷留下不可磨滅的陰影，現在必須自備防火面罩才敢安睡。

業主Keith亦強調，業主已履行了出資維修及購買保險的責任，也積極參與會議，但物料質素及監管漏洞非小業主能控制。Haden更悲憤指出，業主曾多次透過1823及管理處投訴工人吸煙等違規行為，但屢勸不改，政府亦未有嚴厲執法。「我只會覺得唔係我哋嘅錯。」他認為政府必須向公眾交代真相，還死傷者及無家可歸的業主一個公道。

相關新聞：宏福苑火一個月｜網上貪得無厭論二次傷害 火海逃生災民不吐不快

重建｜盼原址重建 卑微訴求：不想打尖爭資源

不少災民認為原址重建不僅是基於對社區的情感聯繫，亦是一個務實的考量。

災民亦開始思考未來。財政司副司長黃偉綸早前提出五個安置方案，受訪多位業主中，絕大部份人都有一個共同願望——原址重建。這不僅是基於對社區的情感聯繫，亦是一個務實的考量。業主Haden堅定地說：「我哋係用返我哋自己嘅土地，去做返我哋自己嘅家。」他強調，災民不希望因為安置問題而影響到其他輪候公屋或居屋的市民，「我哋唔會『打尖』，亦唔想霸佔其他人嘅輪候資源。」

業主Kenneth也坦言，若政府僅以金錢賠償，金額恐怕不足以在同區購回相若單位，加上女兒已鎖定大埔校網，跨區安置將帶來極大困擾。

相關新聞：宏福苑火一個月｜災民盼原址重建 免打尖爭輪候資源：用返自己地