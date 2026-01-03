今日新聞8分鐘｜女顧客持菜刀砍警盾牌被捕｜金毛男拳毆的士司機

麗瑤邨單位起火 4人送院1貓亡 女戶主︰內地手機充電時着火

葵涌麗瑤邨發生火警。本周五（2日）晚上11時15分，麗瑤邨富瑤樓一個單位的客廳起火，消防出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，14分鐘後將火救熄，經調查後相信是單位內有手機充電期間起火，火警沒有可疑。

事件中共4人受傷，包括起火單位的69歲姓張女戶主，她左腳腳踝燒傷，與及3名其他住戶：76歲梁姓男子、42歲陳姓男子和59歲林姓女子，全部吸入濃煙不適。當中林女疑心臟病不支倒地，另有一隻貓死亡，至少150人需要疏散。

根據讀者提供的圖片和網上影片，單位冒出火光，並有大量濃煙，目擊者驚呼「Holy shxt」。

有片｜觀塘繞道銀髮婆婆沿路逆行極危險 交通警員護送離開

今日（3日）早上7時14分，有駕駛人士途經觀塘繞道東行線時，發現一名銀髮老婦獨自在路邊逆方向往西步行，甚是危險，於是致電報警。

有片｜金髮男連環拳毆的士司機 爆粗：撞到我呀 乘客嚇到落車

網上流傳一段影片，顯示一名金髮男子瘋狂拳毆的士上的司機，指罵對方「撞到我架車（旅遊巴），又撞到我個人」。的士司機雖曾還擊，但始終在駕駛座上空間有限只能捱打；而車上三名乘客亦嚇得匆匆離開。

有片｜上水粉麵店女顧客手機付款不成起衝突 持菜刀砍警盾牌被捕

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。網上流傳兩條影片，顯示上水龍琛路33號地下一間粉麵店，有女子先後持剪刀及菜刀，隔窗與大批警員對峙；其間曾經用菜刀砍向警員盾牌，傳出啪啪聲響，惟最後被警員前後夾攻撳地制服，惹來圍觀者嘩聲四起。女子涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員3罪被捕。

委內瑞拉傳巨響爆炸 特朗普證實空襲 稱擒獲總統馬杜羅｜最新

路透社報道，委內瑞拉（Venezuela）首都加拉加斯（Caracas）1月3日傳出巨響，南部鄰近軍事基地地區停電。美媒指，3日淩晨2點左右，加拉加斯發生至少7次爆炸，並可聽到低空飛行的飛機聲。委內瑞拉宣告國家進入緊急狀態。

美國總統特朗普（Donald Trump）之後證實下令攻擊委內瑞拉，指行動成功，並稱擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，帶離境外。有美國共和黨參議員指，馬杜羅將在美國受審。

本文將持續更新有關委內瑞拉遭空襲的最新消息。

瑞士酒吧跨年夜淪為火海 出口堵死 狂歡者被迫砸窗逃生｜有片

綜合路透社與《紐約郵報》報道，瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家逾百人慶祝新年的酒吧於元旦凌晨發生致命火災。驚恐的狂歡者為避免被活活燒死，被迫砸碎窗戶逃生。目擊者描述現場「就像恐怖電影一樣」，許多人因出口過於擁擠而受困。當局2日確認，死亡人數為40人，受傷人數則上升至119人。

油蔴地警署首日爆滿 訪客讚神還原電影場景 旅客不知沒現場售票

位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，今日（2日）開放公眾參觀。有參觀人士認為互動環節最吸引，可將自己的樣貌投射在電影《無間道》的海報上，但指25分鐘參觀時間不足夠，希望延長每節時段。

另有不少旅客摸門釘，有內地客稱早已知道展覽，但不知道須預約入場，到場後才知無法即場購票，而她在港逗留期間的場次已爆滿，感到失望。

啟德體育園10個月辦90場盛事 零售館除夕錄得破紀錄12萬人次人流

啟德體育園去年3月啟用以來，10個月間舉辦逾40個共90場國際及本地盛事，帶動園區人流持續上升，體育園表示，累計接待超過700萬人次，啟德零售館直接受惠於盛事效應，於剛過去的12月31日除夕，在周深跨年演唱會及節日氣氛帶動下，錄得單日12萬人次的破紀錄高峰。有酒家表示除夕生意訂位全滿，預料農曆新年市況亦理想。

體育園表示，零售館提供運動娛樂、零售及餐飲體驗，整體出租率已超過90%。新一年，零售館將化身渣打馬拉松「選手村」，並舉辦室內年宵市場。