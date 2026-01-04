強制舉報虐兒條例1.20生效　社署增兩留宿中心應對舉報個案或增加

《強制舉報虐待兒童條例》本月20日生效，勞工及福利局副局長何啟明指，社會福利署已新增兩個留宿中心，以應對可能增加的舉報虐兒個案。署方又並成立4間社區親子中心，透過遊戲促進親子互動，並教育家長正向育兒的方法，預計首年可惠及4萬人。



何啟明指社署已經增設兩間留宿幼兒中心，每年可為逾380名幼兒提供緊急住宿照顧服務；並成立4間社區親子中心，以遊戲為本的方式，促進親子互動及教育家長正向育兒的方法，支援有親職需要的家庭。4間親子中心將於今年陸續投入服務，預計首年受惠人數共四萬人。

就大埔宏福苑援助基金，何啟明指基金現時共有41億元，已動用約12億元，包括為業主提供的租金津貼。他指，居民如在免租期後繼續租住過渡性房屋，還會剩下不少租金津貼，歡迎他們租住大埔區單位。他期望大埔區業主有守望相助的精神，不要坐地起價，又認為災民可租住東鐵綫沿綫的單位。