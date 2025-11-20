防止虐待兒童會：去年逾千宗求助　近兩成疑虐兒案　6至8歲最高危

防止虐待兒童會今日（20日）發布2024/25年度的服務統計數據，顯示該會熱線今年度共接獲1,144宗舉報及諮詢，其中高達207宗（18%）為懷疑虐兒個案。數據亦指出，懷疑受虐兒童的年齡分佈極為集中，6至8歲的學童為最高危群組，高達69%施虐者為兒童的家庭成員。防止虐待兒童會分析個案的危機因素時亦發現，67%與家長欠缺育兒技巧及情緒問題有關。



防止虐待兒童會主席張志雄（左）及防止虐待兒童會總幹事婁小君（右）。（防止虐待兒童會提供）

上年度接獲逾千宗舉報及諮詢 近兩成疑虐兒案

防止虐待兒童會表示，在2024/25年度，機構熱線服務共接獲1,144宗舉報及諮詢，其中高達207宗（18%）為懷疑虐兒個案，當中有64%的求助來自家庭成員，其中母親佔絕大多數（76%），反映出許多家長在面對管教困難時，願意主動尋求支援。

該會又指，隨著《強制舉報虐待兒童條例》即將實施，社會對保護兒童的意識顯著提升，來自公眾、鄰居及專業人士的舉報合共佔35%，凸顯了社區共同監察的重要性。

此外，數據顯示，懷疑受虐兒童的年齡分佈極為集中。在241名受影響兒童中，6至8歲的學童為最高危群組，佔比達24%；其次為3至5歲的幼童，佔22%。報告又指出，此年齡段的兒童正值適應小學生活或學前教育的關鍵期，家長在管教、情緒管理及應對子女學業壓力上均面臨巨大挑戰。

（左起）防止虐待兒童會服務經理陳木群、總幹事婁小君、主席張志雄、義工孫女士和蔡女士。（防止虐待兒童會提供）

近七成施虐者疑為家人 身體虐待佔逾半

數據亦顯示，在234名懷疑施虐者中，高達69%（161名）為家庭成員，其中母親佔27%，父親佔24%。防止虐待兒童會認為，家庭本應是兒童的避風港，但當施虐者為至親時，對兒童造成的心理創傷及信任危機將極為深遠，嚴重影響其自我價值及人際關係發展。

在虐待類別方面，身體虐待個案比率最高，佔總數的56%（116宗），因其傷痕較易被察覺。報告特別指出疏忽照顧（16%）、心理虐待（13%）及性侵犯（4%）的數字可能被嚴重低估，因其隱蔽性高，不易辨識。

其中，心理虐待屬無形傷害，對兒童的長遠發展影響巨大。此外，涉及多種虐待的個案亦佔11%，常見組合為身體與心理虐待並存，顯示體罰往往伴隨著言語羞辱，對兒童造成雙重傷害。

67%與家長欠缺育兒技巧、情緒問題有關

防止虐待兒童會分析個案的危機因素時亦發現，67%與家長欠缺育兒技巧及情緒問題有關，而25%則與兒童自身的行為或特殊學習需要相關。

為改善虐兒狀況，防止虐待兒童會建議政府為即將實施的《強制舉報虐待兒童條例》完善配套支援、立法全面禁止體罰、加強家長教育以推廣正面管教、設立法定機制應對網絡性罪行，並建立兒童中央數據庫以助政策制定。

防止虐待兒童會強調，唯有透過政府、專業人士及公眾的共同努力，才能為兒童編織一個更全面的保護網，確保他們在安全、正向的環境中健康成長。