FV車牌內地私家車涉違規車頂裝警號閃燈　運輸署轉介執法部門跟進

近日有網民在社交平台Threads上發布短片，一輛「FV」字母開頭的跨境車輛，在車頂上加上警號閃燈，行駛過程中紅燈不斷閃爍。有網民有帖文下留言，質疑此舉是否冒充公安。



運輸署回覆查詢指，有關車輛為持有粵港常規配額內地私家車，已將個案轉介予執法部門跟進，同時已去信提醒許可證持有人須遵守展示許可證的規定。至於在車上裝設閃燈或響號裝置，署方已要求許可證持有人安排有關車輛前往運輸署驗車中心進行車輛檢驗。如許可證持有人未能提供合理的回覆，署方會考慮以有關車輛違反許可證條件而撒銷其許可證。



一輛「FV」字頭涉違規，在車頂位置加上警號閃燈。（Threads@330eunwoo）

有網民在帖文下留言，質疑該「FV」字頭的跨境車輛冒充公安。（Threads截圖）

警號閃燈行駛過程中不斷閃爍紅燈

網民在Threads上發布的短片中可見，一輛「FV」字母開頭的黑色車輛，車頂位置加上警號閃燈，在行駛過程中紅燈不斷閃爍，被質疑是否冒充公安；亦有網民在貼文下留言，認為香港法例應有規定，普通車輛不可加上此類閃燈，質疑相關做法違反規定。另外，有網民表示，該輛「FV」字頭車輛尾隨一輛載貨的重型貨車，估計該車或為護送用途的安全車。

運輸署：須示國際通行許可證 不可裝閃燈或緊急響號

運輸署回覆查詢指，根據紀錄，有關車輛為持有粵港常規配額的內地私家車。按照《道路交通（車輛登記及領牌）規例》規定，有關車輛在道路上行駛時，須將國際通行許可證展示在該車輛擋風玻璃的左邊，違者最高可被罰款港幣2,000元及監禁3個月。另外，根據許可證的發證條件，持有許可證的車輛在本港行駛時，不可裝設非用作顯示轉向的閃燈或緊急響號。

運輸署：持有人未能提供合理回覆 會考慮撤銷許可證

運輸署已將個案轉介予執法部門跟進，同時已去信提醒許可證持有人，須遵守展示許可證的規定。至於有關車輛涉嫌違反許可證條件，在車上裝設閃燈或響號裝置，署方亦已要求許可證持有人安排有關車輛前往運輸署驗車中心進行車輛檢驗。如許可證持有人未能提供合理的回覆，運輸署會考慮以有關車輛違反許可證條件而撒銷其許可證。

根據運輸署的國際通行許可證申請書（內地粵港常規配額車輛），有關車輛不可裝設非用作顯示轉向的閃燈或緊急響號，或在車身顯示令人誤以為是香港法例規定的車輛標記及顏色（如的士，公共小巴，學童小巴），或緊急或執法部門車輛的字樣或標記。

FV、FU車牌供穿梭兩地內地車輛使用 粵車南下車輛用FT車牌

「FV」及「FU」英文字母開頭的車牌，為供需穿梭內地及香港兩地的內地車輛使用，由香港和廣東省政府共同規管。配額持有人在駕駛有關車輛來港前，須根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》向運輸署申領「國際通行許可證」。而12月下旬開始的粵車南下制度，獲批車輛則均需套上「FT」字頭車牌。