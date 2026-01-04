內地元旦小黃金周3日51萬內地客訪港　12月總遊客人數列疫後第3高

內地自元旦日（1月1日)起一連三日假期，入境處資料顯示，三日共有51萬人次內地客訪港，相較同樣是有三天假期的2024年元旦，上升近7.7萬人，即接近18%。最多為元旦當日，有215,332人次入境，翌日也有近19.5萬人次來港。



去年12月累計有464.6萬人次來港，為通關後第三高月份，全年累計有4,990萬人次旅客訪港，比旅發局原預計多約90萬人次。



位於舊油蔴地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，1月2日開放給公眾參觀，不少內地旅客到場。（資料圖片/夏家朗攝）

內地元旦小黃金周連放三日 首日21.5萬內地旅客來港

內地今年設元旦小黃金周，由1月1日至3日連放三日，比去年只有一日為多，與2024年元日連同之前兩日周末連假（2023年12月30及31日）一樣連放三日。入境處資料顯示，今年元日有215,332人次內地，第二日有194,845人次，第三日有100,478人次，總計共51萬，比2024年的43.4萬人次，多約7.7萬人次。

若連同除夕（2025年12月31日）的148,435人次，由除夕至元旦共有65.8萬內地旅客來港，比之前除夕（2024年12月31日）加元旦（2025年1月1日）兩日共22.6萬人次，多出1.9倍。

▼12月31日除夕 內地及其他遊客尖沙咀海旁打卡▼

聖誕至元旦訪港其他旅客兩日錄得超過5萬人次

至於其他旅客，元旦日有40,776人次港，比去年的29,353人次，增強39%。整個聖誕至元旦有兩個高峰，一是由去年12月22至27日，以27日最多，共有50,733人次訪港，其二為12月28至1月1日，以12月29日為另一高峰，錄得53,974人次其他旅客訪港。

▼1月1日元旦凌晨 東鐵尾班車往羅湖不多人▼



去年全年4990萬旅客訪港 比旅發局預計多90萬

去年12月整有3,352,953人次內地旅客及1,292,893人次其他旅客訪港，比率為72%對28%，合共4,645,846人次，為2023年疫後第三高月份，低於去年8月暑假及1月元旦兼農曆新年。去年全年有49,895,281人次旅客訪港，比旅發局去年初預計4,990萬多出約90萬。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（3日）表示，去年旅客訪港結構有所改變，去年有74%旅客來自內地，26%來自外地，和以往八二之比有所不同，日本，東南亞及中東等地市場的旅客增長幅度顯著。