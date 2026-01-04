東岸板道玻璃觀景台人氣盛　人龍達200人　外傭踏上後：非常可怕

東岸板道（東段）自上月29日開放以來一直十分受歡迎，當中以玻璃觀景台尤其受歡迎，經常大排長龍。今日（4日）是開放以來第首個星期日，玻璃觀景台的人龍一度達200人，當中不少是外傭，有菲傭人生首次在玻璃上行走，形容「very scary」（非常可怕）。不過，有特地從紅磡過來的市民表示不論等多久也會等。



東岸板道（東段）自上月29日開放以來一直十分受歡迎，當中以玻璃觀景台尤其受歡迎。（洪戩昊攝）

今日是開放以來第二個周日，玻璃觀景台的人龍一度達200人。（洪戩昊攝）

今日是開放以來第二個周日，玻璃觀景台的人龍一度達200人。（洪戩昊攝）

婆婆專程由紅磡過來行玻璃觀景台：都唔知敢唔敢行

下午4時多，玻璃觀景台排起長長人龍，有近200人。排在隊尾附近的梁婆婆特地由紅磡過來，她因聽人說起而得知東岸板道（東段）這個地方，特地希望到場感受玻璃觀景台。她笑言：「不過我都唔知敢唔敢行。」在她前面有近200人，不過她表示不論等多久也會等。

進場人士若超40人，須分批進入，每批人只有5分鐘體驗時間。所以人龍雖然長，但同樣去得很快。

▼2025年12月29日 北角東岸板道（東段）開放首日▼



北角東岸板道（東段）2025年12月29日開放，吸引不少人來在焦點設施玻璃觀景台，當局規定必須套上鞋套。（梁鵬威攝）

北角東岸板道（東段）2025年12月29日開放，吸引不少人來在焦點設施玻璃觀景台，有人坐在地上打卡，一嚐維港在我腳下感覺。（梁鵬威攝）

北角東岸板道（東段）2025年12月29日開放，吸引不少人來在焦點設施玻璃觀景台，有人坐在地上打卡，一嚐維港在我腳下感覺。（梁鵬威攝）

北角東岸板道（東段）2025年12月29日開放，有狗主帶同寵物一同行玻璃觀景台，當局規定寵物應放於寵物推車或袋中，或手抱，以保持地板清潔乾爽。（梁鵬威攝）

+ 3

港島東居民直言「冇癮」：玻璃觀景台太短

剛體驗完玻璃觀景台的馬女士表示，人龍雖長，但其實不算排了很久。作為港島東人的她得悉東岸板道（東段）開放時感到自豪，今日特地到場感受；不過，她卻不太滿意體驗，直言「冇癮」，因為玻璃觀景台太短；而且因為有太多人，所以十分擠迫；景觀也一般。

+ 2

南區菲傭結伴首行玻璃觀景台：海景美麗 玻璃觀景台可怕

除了本地人外，由於今日是周日，現場同樣有很多外傭。來自菲律賓的Adam和Odiongan居於南區，因為在Facebook看到東岸板道（東段）的消息而到場。她們讚賞海景美麗，但Odiongan則直言玻璃觀景台令她感到「very scary」（非常可怕），因為是她人生首次在玻璃上行走。

玻璃觀景台開放時間為每日上午10時至下午6時，東岸板道（東段）其他路段則是24小時開放。

東段玻璃觀景台旁有告示版，列有使用守則。（董素琛攝）

北角東岸板道東段玻璃觀景台守則列六要、五不要

應做事項

・遵守指示： 請務必遵守使用守則及工作人員的指示。可能有時間和人數限制。

・穿戴鞋套： 在入口處穿上鞋套，使用後於出口歸還。

・注意周圍： 時刻注意玻璃表面及周遭環境。

・小心慢行並照顧同行兒童： 為安全起見，時刻保持緩慢穩定的步伐。

・抱好寵物： 請將寵物放於寵物推車或袋中，或手抱，以保持地板清潔乾爽。

・聯絡工作人員： 若發現玻璃表面濕滑，請立即通知工作人員。



禁止行為

・濕滑時請勿使用： 若玻璃表面濕滑，請勿在上面行走。

・禁止飲食： 保持地板清潔乾爽。

・禁止奔跑、跳躍或推擠： 避免任何可能導致滑倒、絆倒或摔倒的行為。

・特定身體狀況者不建議進入： 有心臟疾病或懼高者不建議進入，因為玻璃地板為透明設計。

・避免穿著裙裝： 由於玻璃地板高度反光及透明，建議避免穿著裙裝。

