北角東岸板道｜1月至3月辦6活動　包括露天電影欣賞會、街舞比賽

北角東岸板道（東段）上周一（12月29日）起開放予公眾使用，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通。該段開放後十分受歡迎，民政事務總署今日（3日）表示，已計劃於1月至3月期間舉辦一系列活動，包括露天電影欣賞會及街舞比賽等，讓市民在欣賞板道優美景色的同時，體驗東區多元文化的魅力。



東區民政事務處將聯同地區團體會在1月至3月舉辦「躍動東區海濱系列」活動。其中於1月10日舉行的「破風前行@油街實現」露天電影欣賞會，將在北角油街實現的戶外空間放映以單車運動為主題的勵志電影《破風》，期望見證追夢的熱血故事。

接著，1月31日的「城市文化遊蹤@東區」活動，將從東岸板道出發，邀請導賞員帶領參加者探索東區的文化古蹟，解鎖隱藏的拍照打卡點，發掘海濱的新視角。

2月8日則有城市當代舞蹈團在板道東段舉辦「CCDC@板道 · 舞」活動，專業舞者將在自然景觀中展現藝術與自然的獨特魅力。此外，3月1日，東區防火委員會將在愛秩序灣公園舉辦的防火應急嘉年華，通過舞台表演、滅火輪展示及攤位遊戲，讓市民在娛樂中學習防火知識。

接下來在3月7日，東區撲滅罪行委員會將舉行的嘉年華，鼓勵市民透過遊戲了解滅罪和國家安全教育。最後，3月8日將迎來第二屆舞動東區街舞比賽，最強街舞舞者將在維港的壯麗背景下展現力量與技巧，為東區注入新的活力。

民政事務總署表示，希望透過一系列活動，讓市民欣賞板道優美景色之餘，亦吸引大家探索東區，體驗東區的多元活力及文化特色。