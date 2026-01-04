今日新聞8分鐘｜委國總統被擄照片曝光｜石硤尾邨火警釀1死8傷

景峰花園失火單位 男工維修跣腳險墮樓 警消防合力扯入屋

屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位，今日（3日）發生驚險事故。中午12時37分，警方接獲報案指，一名工人在景峰花園第4座一單位的外牆危險位置，並指他有繩綁著，但無法返回室內。警方及消防趕到現場合力將他拉回，隨後送往屯門醫院治理。

上水持刀襲警天眼｜內地女菜刀鉸剪狂劈險中警員頭 遭撳低續尖叫

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。一名姓劉內地女子在一食肆內，懷疑因為手機無電，未能用微信付款，突然情緒激動衝入廚房拿刀揮舞，當警員到場後，劉女更用菜刀連番劈警員盾牌，最終遭群警制服，涉3宗罪被捕。網上瘋傳事發一刻的食肆閉路電視片段，劉女手持一把剪刀及一把菜刀站在店舖中間，見到有大批警員後，隨即揮刀指向他們，並大叫「喂！喂！」當門打開時，劉女立即衝前劈向盾牌，帶頭警員向前推但疑失平衡跌倒，立即遭狂劈頭部，幸有頭盔保護。此時，另一批持盾警員則從後方慢慢靠近，最終前後夾擊成功，制服劉女。

石硤尾邨奪命火釀1死8傷 單位發現男焦屍 逾200人疏散

石硤尾邨發生奪命火警。今（4日）早8時許，警方接獲多人報案，指石硤尾邨美如樓一個單位起火，消防派出1條喉及1隊煙帽隊將火救熄。逾200居民疏散，警方及消防員接報到場在單位內發現一具男性燒焦屍體；另有7女1男疑吸入濃煙不適，其中一名女傷者住在起火單位附近，由救護車送往明愛醫院及廣華醫院治理。

委內瑞拉｜特朗普公開馬杜羅被擄照片 美媒：料1.5紐約出庭受審

美國1月3日突襲委內瑞拉，成功擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並迅速將其送往一艘美軍軍艦上，之後再把他轉移到紐約。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交媒體Truth Social上傳首張馬杜羅被擄後的照片，並於同日稍晚重申馬杜羅夫婦因涉「毒品恐怖主義」而須於紐約受審。美媒報道，他們最快將於5日出庭受審。

委內瑞拉變天｜外交部：中方呼籲立即釋放馬杜羅總統和夫人

《央視新聞》報道，美國派兵強行控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並移送出境，外交部發言人對此表示，中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

宏福苑火｜災後1個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救2生還小貓 人寵重逢

大埔宏福苑大火中，不少住戶飼養的愛寵未能及時救出，人寵分離，愛護動物協會持續跟進失蹤動物的下落，在火災發生後逾一個月，再度迎來好消息。愛護動物協會發文表示，於聖誕及元旦日分別成功捕獲2隻貓，已聯絡主人接回貓隻。

宏福苑｜貓咪錫仔聖誕獲救 主人：最好禮物 對尋回另一貓存希望

大埔宏福苑大火中，不少住戶飼養的愛寵未能及時救出，人寵分離。愛護動物協會持續救援，在火災發生後逾一個月，再度迎來好消息。愛協昨日（2日）發文表示，於聖誕及元旦日分別成功捕獲兩隻貓，並已聯絡主人接回貓隻。「錫仔」便是其中之一，牠於聖誕前夜猶豫步入擺有「罐罐」的貓籠，終被救出。人貓奇蹟重逢，貓主謝小姐激動道：「最好嘅聖誕禮物呀直情係！」家養8貓的她，在火災中經歷失而復得，她由衷感激所有伸出援手的有心人。目前僅剩貓咪「細佬仔」尚杳然無蹤，她盼望愛貓無恙，早日團聚。