一文看清中大醫院首2輪調整收費　最快本月底推第3輪減門診急症費

香港中文大學醫院拖欠政府40億元貸款最快2028年開始償還，院方近月降低大部份項目收費，冀吸引更多病人就醫以增加收入。行政總裁鍾健禮今（4日）預告最快本月底推出第三輪收費調整，或涉及24小時門診和急症服務，亦會研究推出「套餐式」收費。



院方去年11月初公布第一輪收費調整，有逾1,000個項目減價，包括胃鏡檢查、疫苗服務等，減幅介乎2%至雙位數百分比不等；第二階段價格調整計劃則於去年12月22日起推行，涵蓋骨科、乳房外科、婦科、化療及慢性病藥物，共約320個檢視項目，76%減價、21%凍結價格及1個項目加價。



中大醫院欠政府40億元貸款，兩度延期後，須於2028年開始償還。（資料圖片／賴卓盈攝）

去年11月初首階段調整收費 1011個項目減價、3個項目加價

中大醫院首階段調整較高使用率的泌尿外科、眼科、內視鏡、放射診斷以及病理科的1,358個項目，其中1,011個項目11月1日起減價，324個項目凍結收費，13個項目加價。減價項目的減幅介乎2%至雙位數百分比。

調整收費後，胃鏡檢查的收費將以病人切除的息肉樽數計算。倘若病人僅需切除一樽息肉，則收13,100元，比以往13,700元的定價收費便宜600元。

注射帶狀疱疹疫苗、 HPV子宮頸癌疫苗及呼吸道合胞病毒疫苗均減價

在減價項目中，疫苗注射的減幅最大，其中新一代帶狀疱疹疫苗 (兩劑)，由6,991元減至4,980元，減幅達約29%；9合1 HPV子宮頸癌疫苗 (三劑)，從5,580元減至4,600元；呼吸道合胞病毒疫苗 (一劑)，從3,080元減至2,680元。

割包皮、輸尿管鏡激光碎石加價

加價項目方面，包皮環切除術收費從29,620元，加至33,000元；半硬式輸尿管鏡激光碎石術收費從63,810元，加至79,900元。

以往醫院於夜晚6時後，收取手術室附加費，去年11月起改於夜晚10時後才加取。

醫院行政總裁鍾健禮（左）去年11月3日公布首階段收費調整，他指外界有聲音指醫院收費太貴，希望藉今次調整回應市民需求。（賴卓盈攝）

去年12月下旬第二階段調整 76%減價、一個項目加價

第二階段新收費去年12月22日推行，包括骨科、乳房外科、婦科、化療及慢性病藥物，共檢視320個項目，76%減價、21%凍結價格及一個項目加價。

100種慢性病藥物和120項化療項目全減價

該次檢視的100種慢性病藥物和逾120項化療項目均全部減價，以免長期藥費開支增加病人的經濟負擔。院方指，以一位三高病人為例，每月三高藥費由約逾1,800元，減至約1,200元，減幅約三成半。

院方指大部份手術項目收費已下調。以雙側全膝關節置換術為例，由原本275,510元，減至260,500元，減幅為5.4%，節省15,010元。部份項目除減價外，亦重組定價收費內容，如骨科的關節置換手術，會根據人工關節的不同品牌制定相應收費，更清晰地釐清定價收費包含的內容。

一種乳房腫瘤切除手術加價3%

乳房外科則簡化現有定價收費的架構及分拆部份項目，以增加定價收費的清晰度；部份婦科收費項目合併及重新定價，「以更切實反映醫療程序的複雜性」。此外，所有腫瘤科化療定價收費項目的收費亦已下調。

加價項目為乳房腫瘤切除手術及前哨淋巴結活檢術及冷凍切片檢查+/-腋下淋巴切除單側手術，加價3%或4,240元。

中大醫院第二階段調整收費例子。（中大醫院文件截圖）

中大醫院行政總裁鍾健禮指，醫院最快本月底推出新一輪收費調整，或涉及24小時門診和急症服務，亦會研究推出「套餐式」收費。（資料圖片）

行政總裁鍾健禮：本月尾至2月初減急症及24小時門診收費

中大醫院行政總裁鍾健禮今日（4日）在無綫新聞節目《講清講楚》表示，中大醫院本月尾至2月初將進一步調整醫院服務收費，有機會就急症及24小時門診的收費減價。鍾健禮表示明白市民擔心急症及門診會有藥物等「隱形收費」而對使用私營服務卻步，因此會研究推出「套餐價」，令市民知道感冒、發燒、腸胃炎等常見輕微疾病的整體醫療收費，收費會包括診金和基本藥費。

他指，早前醫院減價後，接種疫苗人數有增加，例如預防「生蛇」的疫苗，由以前一個月只接種4至5針增至去年11月的77針。自去年7月至11月，醫院服務、手術量及總收入，按年分別多15%，雖然整體仍有虧損，但按年收窄5成。