港鐵支持3月1日全城狗狗行善日　首准寵物狗乘搭重鐵　名額1200個

香港愛護動物協會將於3月1日舉行的「全城狗狗行善日2026」，獲港鐵公司支持及作出特別安排，將成為香港首個允許中小型寵物狗搭乘港鐵（包括輕鐵及重鐵網絡）的活動，參加者需2月20日前報名，名額為1200個。此外，九巴亦將提供專屬寵物巴士服務，為參加者及其毛孩提供安全便捷的交通。



香港愛護動物協會將於3月1日舉行「全城狗狗行善日2026」。圖為活動海報。（愛護動物協會提供圖片）

「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行，為愛協的年度旗艦慈善步行及寵物嘉年華活動，預計吸引超過3,000人與愛犬參加。為推動社會共融，港鐵將於活動當日首次開放其鐵路網絡，讓符合要求的中小型狗隻搭乘。

參加者持有「愛協全城狗狗行善日-港鐵一日狗狗同行手帶」，便可在當日無限次攜犬乘搭港鐵列車，標誌著香港公共交通史上的重大突破。是次活動收入扣除成本後，將全數撥捐愛協用於支援有需要的動物。

2月20日前報名及捐款 領取手帶上港鐵

參加者需於2月20日前經報名系統登記，並捐款90港元予愛協，以獲取「港鐵一日狗狗同行手帶」，名額為1200個。成功登記後，參加者將收到通知安排領取手帶，於活動當日必須全程佩戴手帶以作識別。3月1日活動當日，每位持手帶者可攜帶一隻犬隻進入港鐵系統，每程限一犬，主人需支付正常港鐵車費。

所有狗隻進入港鐵範圍前，必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中，並符合港鐵運載行李條件之尺寸要求。在港鐵網絡內禁止使用任何帶輪子的寵物手推車運送狗隻，且參加者及其狗隻只可於列車最後一卡車廂上落車，並需全程留於該車廂。乘搭輕鐵的安排，則與現行的「貓狗同行計劃」相同，詳請可參閱活動網頁。

「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行，九巴將為參加者提供寵物巴士。（愛護動物協會提供圖片）

九巴6區設寵物巴士 來回票價90元

另外，參加者亦可選擇乘坐九巴寵物巴士，由金鐘、北角、旺角、沙田、元朗、將軍澳，往返香港迪士尼樂園度假區，每人連同一隻狗的來回票價為90港元，參加者可下載KMB1993手機應用程式並選擇寵物巴士預約。

愛協副執行總監何翔蕾表示，非常榮幸能與港鐵公司攜手推動這項具意義的創舉，並衷心感謝港鐵及九巴兩大交通機構的鼎力支持。透過今次突破性的合作，逐步實現一個更有同理心、更寵物友善的香港。

港鐵公司副總監——車務營運及本地鐵路李婉玲表示，繼輕鐵「貓狗同行」計劃成功推行後，這次安排是推動寵物共融的重要一步。公司將與愛協緊密合作，確保所有乘客均能享有安全、順暢的乘車體驗。

「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行。（愛護動物協會提供圖片）

莊豪鋒：重鐵比輕鐵更宜設「寵物友善車廂」

實政圓桌新界西北立法會議員莊豪鋒表示，很高興見到港鐵聽取意見，於3月1日「全城狗狗行善日」試行讓寵物犬搭乘重鐵，顯示港鐵願意在公共服務上尋求進步與共融。他表示，實政圓桌一直認為，輕鐵得兩卡車，空間有限，推行寵物車廂確實要保留。反而重鐵至少有9卡車，將尾卡設成「寵物友善車廂」，既可方便帶寵物的乘客，亦能有效分隔不同需要嘅人，應該避「輕」就「重」，減少矛盾。

莊豪鋒指出，比起輕鐵，重鐵的相關安排有兩大好處，第一是分隔清晰，減少矛盾。帶寵物的乘客可以集中使用指定車廂，怕動物、敏感或不喜歡意寵物的乘客可選擇其他車廂。第二是容易管理，更重衛生。資源可以集中加強指定車廂的清潔同通風，還可以設置寵物安全設施，例如牽繩掛鈎、清潔袋等，運作起來更順暢。

全城狗狗行善日2026

慈善步行活動

日期：2026年3月1日（星期日）

起步時間：上午8：30

路線：起點及終點均為香港迪士尼幻想道露天場地

全程：5公里（約 1-2小時）

報名：https：//dogathon.spca.org.hk/event_details#charity_wallk

寵物嘉年華

日期：2026年3月1日（星期日)

時間：上午 9：30 – 下午 2：00

地點：香港迪士尼幻想道露天場地

費用：全免