宏福苑大火｜大埔浸小於兩校舍復課　校方取消考試　學生掛念舊校

大埔宏福苑去年發生五級火，校舍位於宏福苑內的大埔浸信會公立學校（大埔浸小），受火災影響圍封。教育局安排學生按年級在兩間小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。



今（5日）是正式復課首日，小二及小四學生改到新界婦孺福利會基督教銘恩小學。有學生說新校舍較想像中大，但更喜歡原本的校舍，因為有許多美好的回憶，她提到最喜歡爬蟲閣的蜥蜴，惟現時未能相見，「我擔心佢會唔會病呀，會唔會好無聊呀？」



校長蕭婷表示為減低對銘恩小學的影響，大埔浸小學生上課時間與其錯開，同時遷就上學路程變遠的學生。校方取消一至四年級3月份的考試，改為以進展性評估代替，成績不會計算入成績表。



今（5日）是正式復課首日，有學生選擇乘搭校方安排的校巴上課。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑去年11月發生五級火，造成161人死亡。校舍位於宏福苑內的大埔浸信會公立學校，受火災影響需封閉一段時間，2026/27學年起將使用位於大埔前基正小學的校舍。在此之前，教育局安排該校學生按不同年級，分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍，恢復面授課堂，直至本學年完結。

大埔浸小學生見到教職員時面露笑容。（鄭子峰攝）

有教職員在學校門口迎接學生。（鄭子峰攝）

校方安排校巴 由廣福邨接載學童

今（5日）是正式復課首日，不少家長親自接送學童，來到位於大埔大元邨新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課。亦有學生選擇乘搭校方安排的校巴，由廣福邨來到校舍。大埔浸小學生的上課時間為早上8時25分，與新界婦孺福利會基督教銘恩小學「錯開」。

大埔浸小四年級的學生李彩樺說，相較新校舍，更喜歡原來校舍。（鄭子峰攝）

小四學生：更喜歡原來校舍 最喜歡該處蜥蜴

就讀大埔浸小四年級的學生李彩樺憶起宏福苑火災一刻，與其他同學在校園操場目睹情況，與兩位同學朋友相擁而泣：「好恐怖嘅，因為啲火勢直接蔓延到去天花板（最高位置）。」

她喜歡新校舍，認為較想像中更大。但她更喜歡原來校舍，因為在舊校有許多美好回憶，其中最喜歡便是爬蟲閣的蜥蜴，未能相見很不開心。

我擔心佢會唔會病呀，會唔會好無聊呀？ 大埔浸小四年級學生李彩樺

李彩樺說現時學校位置距離住處更近，上學更方便，「平時都係6點起身，𠵱家可以7點起身」，又對學校減少測驗、增加遊戲感到開心。不過，她仍然希望一切如舊，「因為呢個係因為火災先搞成㗎嘛」。

陳太的孫兒就讀於大埔浸小二年級，指新校舍距離住處的位置較原來遠，上學需時更久。（鄭子峰攝）

陳小姐表示，新校舍的同學及老師均十分熱情，不擔心女兒難以融入新環境。（鄭子峰攝）

嫲嫲憂孫兒不適應新環境 上學需時更久

陳太的孫兒就讀於大埔浸小二年級，指新校舍距離住處的位置較原來遠，上學需時更久。她續指孫兒性格較「怕陌生」，擔心他不適應新環境，「好似好驚咁」，惟有靠媽媽多花與兒子溝通，令他盡早適應新環境。

陳小姐的女兒就讀小四，對能在新校舍認識新朋友感到高興。（鄭子峰攝）

學生高興能認識新朋友 家長讚賞學校調整課程

有小四學生高興能認識新朋友，又指新校舍的位置距離住處更近，笑言喜歡此處勝於原本校舍。

家長陳小姐則形容新校舍的同學及老師均十分熱情，不擔心女兒難以融入新環境，「因為小朋友，佢哋其實有一齊玩、融入嘅機會，就好快適應㗎啦」。不過，她擔心轉換學習環境會影響女兒學習進度，但讚賞學校調整課程，暫未有安排測驗及功課。

新界婦孺福利會基督教銘恩小學（鄭子峰攝）

大埔浸小學生的上課時間為早上8時25分，學生在早會前集合。（鄭子峰攝）

取消一至四年級3月考試 改以進展性評估

大埔浸信會公立學校校長蕭婷表示，小二及小四年級合共約190位學生，暫於新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課。為了減低對銘恩小學的影響，大埔浸小學生上課時間會錯開，同時亦能遷就上學路程變遠的學生。

學校會取消一至四年級3月份的考試，改為以進展性評估代替，成績不會計算入成績表。為了讓學生盡快適應新環境，校方在聖誕假前已安排學生到新校熟習環境，舉辦活動。她強調，除教學地點改變外，學校的辦學宗旨及特色不變。

大埔浸信會公立學校校長蕭婷。（鄭子峰攝）

學校2026/27學年將遷至大埔前基正小學的校舍，蕭婷認為向好處看，能鍛煉學生的應變能力。

我諗大家都要接受呢個係一個過渡時期，咁都冇辦法嘅，因為我哋總唔可能長遠一校兩舍咁樣去營運呢間學校。所以我覺得對於我哋學生，我哋正面啲睇，呢個係一個鍛煉佢哋嘅應變、適應不停轉變嘅環境嗰個嘅能力…… 其實呢個都係一個好好嘅鍛鍊。 大埔浸信會公立學校校長蕭婷

大埔浸小學生與教職員相處融洽。（鄭子峰攝）

新界婦孺福利會基督教銘恩小學。（鄭子峰攝）