宏福苑大火｜法團稱被抹黑　首公開向宏業付1.8億　揭曾重複收費

大埔宏福苑大火，政府早前申請解散屋苑法團管委會，土地審裁處明日展開聆訊。法團管委會今日（5日）發布工作報告，公開上任一年多以來全部業主大會及管理委員會的會議議程及紀錄，強調對「毫無根據的抹黑」無畏無懼，重申會全力配合政府及執法機構的調查，又強調「不朋不黨 不談政治」。



工作報告顯示，法團向負責大維修的宏業建築工程已支付近1.8億元，推算每戶已支付13.3萬元到15.5萬元。管委會指法團委員上任後，發現工程合約中有重複收費及不必要的項目，最終扣除超過1,580萬元，估計最終總工程費約3.1億元。



大埔宏福苑大火過後，外牆留下火災印記。（資料圖片／夏家朗攝）

宏福苑現屆業主立案法團成員，主席徐滿柑（左四灰衫男）早前被廉署拘捕及調查。

管委會：近期有人發表失實言論 深感遺憾

宏福苑法團管委會發布工作報告，稱在大火後一眾管委會委員仍緊守崗位，「能夠做的都希望盡量做」，但對於近日有人透過不同媒體，作出完全沒有事實根據的失實言論，對此「深感遺憾」，故公開上任一年多以來全部業主大會及管理委員會的會議議程及紀錄，希望業主及居民可自行判斷誰是誰非。

無奈地近這兩星期，開始有些「躲在布簾後」、「向媒體自稱是宏福苑業主」、「為擦流量的網紅」肆意透過不同媒體作出完全沒有事實根據的失實言論及有目的的惡意批評。委員們深感遺憾，並覺得有責任將事實向各業主及居民報告。 宏福苑法團管委會

宏福苑大火造成161人死亡，數千戶無家可歸。（資料圖片）

法團稱上任後成功扣減逾1500萬元工程費

工作報告有11頁，亦包括法團自2024年7月大維修開始後，向承建商付款請況。法團當年8月到去年11月，一共分15次向宏業支付近1.8億元。法團管委會指，法團研究及審視合約內容後，發現工程合約中有重複收費及一些不必要的項目，最終扣除超過1,580萬工程金額。

報告亦指，截至去年11月尾，宏福苑總存款金額約1.13億元，當中約9,435萬元屬大維修帳戶總存款，其餘約1,952萬元為法團日常帳戶總存款。

報告另外有172頁附件，包括管委會上任以來全部業主大會及管理委員會的會議議程及紀錄，以及發出過的通告。其中業主集資分六期，首五期在大火前已支付，每戶共支付13.3萬元到15.5萬元，最後一期原定須在今年1月2日支付。

強調「不朋不黨 不談政治」

文件形容法團工作量十分繁重，要處理面對的問題十分多，「加上上屆法團並沒有留下一張文件給我們，一切由零開始」。法團只是偶爾向議員及地區人士請教或求助，只會視乎該人的能力，而非政治主張，亦不容許任何人借屋苑作任何個人或政治宣傳。

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

宏福苑大火造成161人死亡，數千戶無家可歸。（梁偉權攝）

務求查明真相 讓遇難者尋冤得雪

法團管委會重申，會全力配合政府及執法機構的調查，強調對「毫無根據的抹黑」無畏無懼。

務求查明真相，讓所有導致我們家園盡毁的人，承擔應有的責任，讓所有遇難者能尋冤得雪。 宏福苑法團管委會

管委會又指火災後，委員與保險公司及公證行會面，了解各類保險索償狀況，同時市向市建局爭取如常發放各項津貼予業主。

民政及青年事務局局長麥美娟援引《建築物管理條例》第31條，申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會 。（資料圖片）

廉政公署早前就屋苑可能涉及的貪污拘捕12人，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭，上月再拘捕宏福苑新舊業主立案法團主席徐滿柑及鄧國權。及後民政及青年事務局局長麥美娟早前援引《建築物管理條例》第31條申請解散宏福苑法團管委會，土地審裁處周二會開庭聆訊。