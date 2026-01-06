羅啟聰涉製毒及藏毒案押後訊 同案被告包括科大生 羅庭上落淚
撰文：陳蓉
出版：更新：
曾參加《全民造星》的男歌手「狗毛」羅啟聰，與一名科大生及一名女子，涉在元朗村屋製毒及販毒被控，案件今（6日）於觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，將案件押後至3月31日再訊，以待索取化驗所報告及警方進一步調查。羅沒有保釋申請，另外兩名被告申請保釋被拒，須還押候訊。
羅穿黑色上衣及牛仔褲上庭，雙手放在身後，他步出法庭後才戴上眼鏡，不時望向公眾席，並有落淚。
其中一被告為科大生
3名被告：陳嘉宇（21歲，科大學生）、羅啟聰（35歲，歌手）及裴茹（28歲，持雙程證，無業）同被控1項危險藥物的製造罪及1項危險藥物的販運罪，控罪指他們於2026年1月3日，在香港新界元朗一村屋2樓連天台非法販運危險藥物。
陳另被控1項危險藥物的販運罪，指他於上述同日，在香港新界元朗一村屋外小路非法販運危險藥物。
案件編號：KTCC17/2026
羅啟聰涉毒被捕｜曾參加全民造星 警元朗製毒場拘3人檢$774萬毒《全民造星》「狗毛」羅啟聰涉毒被捕 20強止步獲側田鄧紫棋激讚羅啟聰涉毒｜前女友為許靖韻 曾專訪透露為完音樂夢欠債6位數《造星》羅啟聰曾欠經理人6位數債務 窮到銀行得百幾蚊捱麵包羅啟聰涉毒被捕丨與英皇歌手一吻定情 拍短片大犧牲背部全裸演出