免試簽駕照｜為何要申請「吸牌」？2023至25年近20萬內地牌獲批

近期每晚都有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊，等候早上取籌到運輸署牌照事務處辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。申請者主要有兩類人，一是在逾30個認可地方考獲駕駛執照的香港居民，換牌以在香港駕車；另一為非本地居民如遊客，憑認可駕駛執照換牌，以便在港期間可於香港駕駛，如近期申請「粵車南下」的內地居民。



根據運輸署資料，「吸牌」簽發數目與日俱增，由2021年的2.7萬宗，增至2025年8.4萬宗，五年間增加兩倍。資料顯示，獲批者以中國內地執照最多，佔近九成，2023至2025年近20萬張內地駕駛執照成功「吸牌」。



2026年1月6日早上約7時30分，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

什麼是免試簽發香港正式駕駛執照？

根據目前法例，持有逾30個認可國家或地區簽發的駕駛執照的人士，毋須通過香港駕駛考試，可直接向運輸署辦理「免試簽發香港正式駕駛執照」，申請換取香港駕駛執照，即俗稱「吸牌」，以便在港駕駛。

哪些國家或地方簽發的駕駛執照獲認可？

排名不分先後︰中國、澳洲、奧地利、孟加拉共和國、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德意志聯邦共和國、冰島共和國、印度、愛爾蘭共和國、以色列、意大利、日本、大韓民國、盧森堡、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、尼日利亞聯邦共和國、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、南非共和國（包括西南非）、英國（包括阿爾得尼及海峽群島、百慕達、革恩齊、人島及澤爾西）、美國。

哪裡可辦理免試簽發香港正式駕駛執照？

全港只有金鐘統一中心的運輸署香港牌照事務處，可申請免試簽發香港正式駕駛執照，目前每日共140個即日籌，每人最多可辦理5份文件，另外每個工作天共100個名額供網上或電話預約。由於每日名額有限，「求過於供」，估計因而大排長龍。

何人需辦理免試簽發香港正式駕駛執照？

香港居民︰曾在外地生活並在當地取得駕駛執照，或是曾北上考取駕駛執照，只要符合相關條件，便可考慮辦理「吸牌」。自從內地與香港恢復通關後，港人掀起北上熱潮，由於在內地報讀駕駛課程相對香港便宜，因此吸引不少人選擇到深圳考取駕照後，再「吸牌」換取香港駕照。

內地居民︰「粵車南下」入境市區去年12月23日起實施，駕駛者必須持有效的香港駕駛執照，即他們須親自到港或委託代理人辦理「吸牌」，否則無法獲得「粵車南下」的資格。

新來港人士或外籍人士︰若持有認可地區的考取的駕照，並符合相關條件，則可考慮辦理「吸牌」。

只有金鐘統一中心嘅香港牌照事務處可辦理免試簽發香港正式駕駛執照。（政府新聞網FB圖片）

辦理免試簽發香港正式駕駛執照有何要求？

．執照必須是正式駕駛執照，國際駕駛許可證、學習或暫准駕駛執照除外；

．執照必須在簽發國家或地區內仍然有效，或屆滿不超過3年；

．執照必須在簽發國家或地區成功完成駕駛考試取得；

．曾在執照簽發國家或地區居住不少於6個月，需提供相關證明，例如出入境紀錄、護照簽注、工作或就學證明等；

．只適用於私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車。

2026年1月5日晚上10時許，金鐘道統一中心外有數十名排隊黨通宵露宵排隊，疑領取運輸署「吸牌」籌號，路邊更搭建兩個帳幕。（林遠航攝）

辦理免試簽發香港正式駕駛執照需時多長？

一般需要5個工作天，性每個申請人的個案不盡相同，運輸署因應個別情況，部份申請處理時間可能有所不同。

去年免試簽發香港正式駕駛執照共多少張？

運輸及物流局今日（6日）公布，辦理免試簽發香港正式駕駛執照，適用於逾30個合資格國家和地方，簽發數目由2021年的2.7萬多宗，增加至2025年的8.4萬多宗，即五年間增長兩倍。

2023至2025年間獲運輸署批出免試簽發香港正式駕駛執照數目。

內地駕駛執照免試轉香港車牌獲批最多？

運輸署資料顯示，經免試簽發香港正式駕駛執照，以中國內地執照最多，佔近九成。2023年至2025年，合共有197,681張內地駕駛執照成功「吸牌」，一年比一年多；當中2024年佔6.4萬張，同年相關駕駛者的交通意外錄481宗，佔全年新發駕駛執照約0.75%。