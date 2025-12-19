急症室加價至$400｜1.5萬宗申減免醫療費　醫管局：已增人手處理

醫院管理局將於明年1月1日元旦推行公營醫療收費改革，局方周四（18日）稱正進行內部系統最後測試，已準備就緒。行政總裁李夏茵表示，已準備踏入元旦凌晨零時就會啓用。



醫管局11月初開放至今，收到1.5萬宗醫療費用減免申請，局方指大部分合乎資格，已增聘人手處理，務求元旦前發出減免證明書。



公立醫院急症室明年1月1日凌晨起實施新收費制度。（香港01製圖）

醫院管理局行政總裁李夏茵醫生（第一排中）周四（ 18日）率領多名醫管局代表向逾200名區議會議員及其助理講解公營醫療收費改革的具體實施細節。(政府新聞處圖片)

醫管局向區議員及議員助理講解收費改革 冀向社區傳達相關資訊

醫管局代表周四（18日）向超過200名區議員及議員助理，講解公營醫療收費改革的實施細節，希望透過區議會的龐大網絡深入社區，令更多市民清楚改革的安排。其中最大改革是急症室會按危急程度有兩類收費，危殆及危急患者免費，其他收400元，比現時180元多1.2倍。

簡介會在旺角社區會堂舉行，醫管局行政總裁李夏茵醫生在開場發言時表示，局方一直致力與社會各界保持緊密溝通，確保市民充分了解改革的安排。她表示，理解市民需要時間了解及適應新安排，因此醫管局一直加強地區層面的溝通工作，是次簡介會讓區議會代表進一步認識改革方案的細節及釐清疑慮，包括各項收費詳情及加強醫療保障的措施，期望透過區議員這個重要橋樑，協助向社區傳達相關資訊，讓市民掌握新措施帶來的保障。

逾200名區議會議員及其助理周四（18日）出席公營醫療收費改革簡介會。(政府新聞處圖片)

醫管局周四舉行大會，李夏茵在會後見記者，稱正就收費改革進行內部系統最後測試，已準備就緒，她表示，新系統1月1日凌晨零時就會啓用，前線人員已為新收費工作細節準備就緒。

李夏茵表示，家庭醫學門診加了籌額，現在正試一個服務模式，未來四個月希望更恆常化，夜診不再叫夜診，家庭醫學開門時間並非辦公時間，而是希望加長服務時間。

另外，就瑪嘉烈醫院擴建工程的分判商提交的儀器校正證明書被發現懷疑偽造一事，李夏茵表示，瑪嘉烈沒有試過因為震動、嘈吵或塵埃而需要停工，所以安全性方面絕對沒有問題，其他文證仍在徹查中。

醫管局表示，截至10月底醫生和護士流失率按年都有下跌，分別5%及6%，形容情況穩定。