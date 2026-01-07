今日新聞8分鐘｜一周兩宗T牌車撞人｜街頭兜搭按摩遭偷金頸鏈

寒冷天氣警告｜入冬最低溫 市民紅磡海濱游早水︰幾多度都要游

天文台今早錄得最低氣溫10.9度，再創入冬新低。不過寒流未阻泳客「游早水」習慣，仍然有巿民在紅磡大環山海濱一帶暢泳。73歲林先生表示，「游早水」習慣維持約20年，「最凍試過5度」都仍然下水，感覺「今日（7日）凍過琴日（6日）」，他身穿保暖泳衣，聲言「幾多度都要游」，樂在其中。

慈雲山露宿者遇襲 紙皮雜物遭縱火 警緝兩狂徒

慈雲山發生襲擊及縱火案。今日（6日）凌晨3時許，介乎雲華街及惠華街交界的行人天橋樓梯位置，據報突然起火，多名附近居民見狀代為報案。

全球首日預售 掛T牌吉利銀河V900 沙田撞清潔工 傷重送院

沙田發生車禍。周三（7日）清晨6時18分，一輛掛有試車牌（T牌）的吉利「銀河V900」MPV（多用途汽車），在瀝源邨貴和樓對開撞倒一名男清潔工人。傷者飛彈數米外重傷倒地，由救護車送往沙田威爾斯醫院搶救，情況嚴重。

佐敦吳松街男子付$300按摩 脫去衫褲後發現被偷$4萬金頸鏈

今日（7日）上午11時48分，一名男子在佐敦吳松街123至127號對開報案，指按摩期間被人偷去金頸鏈。警方接報調查，並在附近兜截，暫未發現涉案女賊。據知涉案金鏈價值約4萬元。油尖警區刑事調查隊第六隊接手跟進案件，正追緝年約30至40歲女賊。

港鐵大逃亡？多名女乘客尖叫逃跑影片瘋傳！原因竟是這樣：好恐怖

港鐵「大逃亡」？本港網絡瘋傳1段Threads影片，見到港鐵屯馬綫車廂內，有多名女乘客驚恐尖叫、瑟縮走避，看似相當恐慌，而導致這1幕的「罪魁禍首」，竟然是「牠」！港鐵職員則到場嘗試捕捉「禍首」。

影片引來網民熱議，形容情況看來就像韓國電影《屍殺列車》場面，「大型災難現場」、「好恐怖」。不過亦有網民看到「禍首」真身後直呼「可愛」，又笑言「搭順風車」、「逃票，有冇發定額罰款佢」。

休班警襲警｜青衣住所傳噪音遭投訴 醉酒取鞋掟同袍 涉3罪被捕

一名休班警員涉嫌襲警及阻差辦公被捕。消息指，一名隸屬邊界警區、居於青衣的警員，本周日（4日）凌晨兩度被投訴住所發出噪音。警方兩度派員上門，有人疑「發酒癲」用鞋掟同袍，最終涉3罪被捕。警方指被捕的32歲休班警員將被調派內勤職務，並禁止配槍。

雀巢能恩奶粉21批次回收防含菌 蠟樣芽孢桿菌是什麼？一文看清

食物安全中心周二晚（6日）公布，雀巢公司在歐洲回收個別批次嬰幼兒配方奶粉，指個別原材料「可能存在微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質」。據雀巢香港提供最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，包括雀巢能恩，以及惠氏ILLUMA和S-26 ULTIMA系列。蠟樣芽孢桿菌是什麼？吃了會怎樣？一文看清。

委內瑞拉｜特朗普稱突襲行動出色 嘲馬杜羅試圖模仿其舞步｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月6日與眾議院共和黨議員進行閉門會議時，再度談及美軍突襲委內瑞拉、生擒該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動。他形容行動相當出色與精彩，指控馬杜羅是「暴力分子」，並嘲諷後者試圖模仿其舞步。

台灣花蓮F-16戰機失事飛行員跳傘 台官方：目前正在搜救中

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，晚間7點43分執行夜航任務時傳出失事消息，飛行員跳傘。目前正在搜救中。