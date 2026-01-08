鑽石山龍翔道50載「臨時天橋」周末拆卸　運輸署公布封路措施

鑽石山荷里活廣場對出、橫跨龍翔道的「臨時天橋」，作為「臨時」設施50年後，終於隨著附近的新行人天橋落成，完成了歷史任務，即將迎來拆卸。運輸署周三（7日）公布，為配合天橋拆卸工程，龍翔道東行介乎大磡道與斧山道的一段行車道（近荷里活廣場），以及附近一帶道路，將於本周六（10日）晚上11時起，分階段實施臨時封路措施，直至翌日（11日）上午5時30分。



鑽石山荷里活廣場對出、橫跨龍翔道的「臨時天橋」在服務半世紀後，終完成歷史任務即將拆卸。（截圖自YouTube@車Cam人）

始建於1970年代 於1983年延長

YouTuber「車Cam人」過去曾介紹該條行人天橋，指始建於1970年代，最初因興建龍翔道，為方便受影響的大磡村的居民，而建設這條臨時行人天橋，但最初沒有現時橫跨龍翔道6條車道那麼長。至1983年，天橋隨龍翔道新的行車線建成而延長。儘管該天橋最初只是臨時設施，但至今竟服務了半個世紀。

而隨著旁邊的新行人天橋落成，這條陪伴幾代街坊的臨時天橋，已定於去年9月19日永久封閉，並將於本月10日拆卸，正式走入歷史。

鑽石山荷里活廣場對出、橫跨龍翔道的「臨時天橋」在服務半世紀後，定於2025年9月起關閉。（截圖自YouTube@車Cam人）

鑽石山荷里活廣場對出、橫跨龍翔道的的新行人天橋已經啟用。（截圖自YouTube@車Cam人）

運輸署配合拆橋封路 為期至周日清晨

根據運輸署公布，為配合拆橋工程的封路期間，上述路段將實施以下臨時交通安排：

運輸署公布，為配合天橋拆卸工程，龍翔道1月10日晚上起，實施臨時交通安排。（政府新聞處圖片）

另外，在周日（11日）凌晨1時至上午5時30分，當龍翔道（東行）介乎大磡道與斧山道的全線封閉期間，相應的一段龍翔道西行行車道將臨時改為雙程行車。

運輸署指出，受影響路段會設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。市民亦應預早計劃行程及預留足夠的交通時間，並留意最新交通消息。