男網友涉稱購女網友私密照　收貨後不付款反威脅性交　被捕受審

男網友在交友程式「heymandi」認識一名女子後，涉稱想以每張100元的價錢，向她買下私密照，惟女方發出照片後，男子走數之餘，更以女方的照片要脅要女方發生性行為，否則會公開相片。女方答應見面，並同時報警，男子當場被捕。男子否認1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，案件今（8日）在區域法院開審，控方開案陳詞透露，被告被捕時稱，用錯方法迫女事主出來見面。



被告葉駿軒被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，指他於2023年10月8日，以非法的手段促致女子X作非法的性行為。

被告葉駿軒。(陳蓉攝)

被告曾出每張100元買X私密照

控方開案陳詞指，事主X與被告在交友程式「heymandi」認識，其後轉到telegram上交流。在2023年10月8日，被告提出以每張100元的價格，向X購買私密照。X在telegram上向被告發送照片，該些照片攝得X的容貌及私處。

收取相片後拒付款反要求性交

被告收到照片後拒絕付款，X要求被告刪除已儲存的檔案，被告拒絕，反要求X與他進行性行為，否則會在網上發佈她的相片。X翌日報警，並在被告發出邀約時答應赴約。

相見時警員現身拘捕被告

二人相約兩日後在宏基國際賓館見面，被告向X展示對話及照片，警員即現身並當場拘捕被告。被告稱想約X聊天及性行為，又稱：「不過我驚佢唔出嚟，先用錯方法逼佢出嚟，我其實唔會放啲相出嚟。」被告在警誡下確認存有26張X的私密相，曾邀約X惟遭受拒絕。

案件編號：DCCC 256/2025