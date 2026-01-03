公院新收費｜醫療開支「百物騰貴」　誰加、誰減才能走遠？

【01政策分析．醫療改革】除了急症室加價至400元，這次公營醫療收費改革的另一個重要政策，是病理檢驗和非緊急放射造影服務告別「免費時代」。由今年1月1日起，超聲造影每次250元，電腦掃描和磁力共振各自500元，基礎項目如X光檢查維持免費。隨着公立醫院各項服務「百物騰貴」，市民的醫療負擔必然大幅增加。



2025年3月25日，醫務衞生局及醫院管理局公布公營醫療服務收費調整詳情。(盧翊銘攝）

為了擴大安全網，實現「 扶貧困」，醫管局同步放寬醫療費用減免的門檻，提升入息及資產申請資格上限，加強支援低收入家庭和弱勢社群，預計合資格受惠人數會由30萬人大幅增至140萬人。另外，引入全年收費上限一萬元，自費藥械除外，估計七萬名市民將可受惠。

申請減免考驗市民與社工

以往30萬名合資格市民中，每年約1.4萬人獲批費用豁免，相當於半成申請。以此推算，放寬門檻之後成功申請豁免的人數大約是6.6萬，工作量對於800名醫務社工的挑戰不容小覷。有市民向傳媒抱怨，等候很久也未能約見社工，如果長者本已身體不適，過程更是煎熬。

社區組職協會建議，病人如果已在領其他取政府津貼，申請醫療費用寬免時可以減少提交文件。尤其是一萬元的「封頂機制」， 既然醫管局有開支紀錄，是否可以給市民自動減免，而非要他們一直計算着交了多少費用，然後再自行申請？

2025年政府公布醫療收費改革方案後，有基層市民指費用減免機制申請繁複。（何夏怡攝）

立法會議員林哲玄亦提出，當局可以考慮為市民設立用於支付共付費用的個人或家庭醫療户口，並在公營醫療機構設立與自願醫保計劃賠償額掛鉤的優等住院和日間收費服務，以給市民多一個選擇，同時為昂貴治療項目的收費封頂。惟醫務衞生局局長盧寵茂的答覆只表示，「政府樂意聆聽社會各界及相關持份者的意見，考慮相關安排的實際需要並研究可行性」。

一億「走數」可以如何堵塞？

除了更多市民要申請寬減之外，醫療費用上漲的另一個直接影響，可能是「走數」將會更加龐大。 2024至25年度首九個月，公立醫院欠費總額達到6400萬元，涉及約二萬宗個案。急症室第三至五類別的收費加了不少一倍，「走數」規模會否突破一億元？病人政策連線主席林志釉去年在電視節目上直言，「想盡方法節省一億元，另一方面卻被『走數』，在觀感與效益上都極不理想」。

2025年除夕夜，醫管局行政總裁李夏茵（前右）、主席范鴻齡（後左）等在廣華醫院急症室巡視急症室收費調整首一刻情況。（任葆穎攝）

醫管局表示這些個案大多涉及離港病人或非本地居民，立法會議員陳凱欣在同一節目上提到參考酒店或私家醫院的做法，「是否可以要求住院到一定時間後先預繳部分費用，或者按比例繳付按金？不能讓病人做完手術十天後就徑自離去。」

一億元的「走數」誠然不少，但對於公立醫院的整體財政而言佔比如何？醫管局尚未發布2024至25年度年報，只能參考再前一年的2023至24年度年報。其時開支達到974億元，當中最大部分為員工成本，佔624億或六成六，其次就是其他營運開支，佔165億或一成七。收入方面，醫療費用是70億，扣除減免後是58.7億，其餘超過九成收入都是來自政府補助。由此可以推斷，公立醫院收費加價後，對於長遠財政的幫助未必明顯，影響最大的始終是醫管局的員工成本以及營運開支，尤其是後者的佔比近年持續上升。

千億開支是否用得最有效率？

隨着本港人口老化，65歲以上人口將由172萬人增至2046年的274萬人，佔總人口三成六，其醫療使用率遠高於年輕人。這次公營醫療收費改革或許可以令市民「三思而後診」，減少不必要的服務使用。但要令到醫療體系更有效運作，就得同步加強基層醫療以作為替代，以及提高私營醫療收費透明度，令其更加可以負擔，成為大多數市民的選項。

長遠而言，要可持續發展，不論公營私營，關鍵都在於提高行政效益及完善採購模式。去年政府為此推動成立「醫學實證與臨床卓越研究所」，由公私營醫療機構組成，以實證為本制訂臨床指引，評估醫療選項的效益，包括藥物、器械、診斷、手術等，並研究建立質素及效益基準。醫卓所可以減少多少非必要醫療行為，但如何協助病人掌握診治選項，醫務衞生局可能需要一個指標和預算。

