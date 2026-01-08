渣打馬拉松｜兩跑步場同維修　跑手逼爆斧山道運動場：跑時需閃避

【渣馬／馬拉松／跑步】渣打馬拉松本月18日舉行，參加跑手積極備戰。由於九龍灣和將軍澳運動場因維修同時關閉，九龍東及將軍澳同時少了兩個大場，近日大批跑手轉往斧山道運動場練習。網上流傳多張照片，顯示場地入口處曾出現人龍，場內水洩不通，跑手需要左躲右閃避開人羣跑步。



受九龍灣運動場封場影響而轉場的渣馬選手吳先生稱，指今晚（8日）人流較星期一少，惟仍較平時多，「個track（跑道）多人用，需要避，危險性大，都要預早少少霸locker（儲物櫃）」，他冀望政府日後可增加運動設施，「除咗起樓，可以起多啲運動場」。他估計部分跑班因場內擠迫，已轉場至需付費的啟德運動場。



渣打馬拉松本月18日舉行，參加跑手積極備戰，由於九龍灣和將軍澳運動場因維修關閉，近日大批跑手轉往斧山道運動場練習，1月8日晚亦如是。（羅國輝攝）

+ 2

九龍東至將軍澳兩個運動場同時封場大維修 只餘斧山道運動場開放

渣打馬拉松臨近，不少參加者晚上到運動場練習，作最後衝刺。九龍東至將軍澳本來有三個運動場都有全天候8線400米跑道，不過根據康文署資料，將軍澳運動場主場因維修，自去年6月2日至今年3月27日暫停開放；九龍灣運動場則由上周五（2日）起至9月29日暫停開放，進行大維修。

署方表示，將軍澳市民可使用該運動場副場、香港單車館公園緩跑徑或西貢鄧肇堅運動場；九龍灣運動場關閉期間，市民可轉往斧山道運動場或九龍仔運動場。

渣馬臨近，近日大批市民轉到斧山道運動場練習，網上流傳多個場地「逼爆」畫面。今晚約晚上8時，斧山道運動場有逾百人使用。

受九龍灣運動場封場影響而轉場的渣馬選手吳先生今日隨跑班練習，他在傍晚6時到場，毋需排隊便可入場，認為今日較星期一少人，但仍較平時多。（林子慰攝）

周一傍晚斧山道運動場需排隊入場 場內「墟冚」

受九龍灣運動場封場影響而轉場的渣馬選手吳先生，星期一（5日）傍晚約6時30分曾到場，當時需於門口排隊等候入場，他形容場內「墟冚」。

他指九龍灣和將軍澳運動場同時維修造成不便，九龍區運動場數量較少，不少跑手都轉場至該地，「個track（跑道）多人用，需要避，危險性大咗，都要預早少少霸locker（儲物櫃）。」他今日再隨跑班練習，傍晚6時到場，毋需排隊便可入場，認為今日較星期一少人，但仍較平時多。

今晚不再逼爆 料跑班可能轉至需付費啟德運動場等地

吳先生估計部分跑班因星期一太過擠迫，轉場至其他場地，例如需付費的啟德運動場，「現在跑步的人愈來愈多，政府又提倡人做運動，如果多些場地就好。當然維修也很好的，九龍灣運動場都很多年了，有些地下都爛了 。但其實除了建樓，還可以多建一點運動場。」

於斧山道運動場練習超過7年的猛龍長跑會經理林女士表示，該場地適逢街馬等賽事前的一個月人數都會增加，現時狀態與往年賽前類似。（林子慰攝）

猛龍長跑會於斧山道運動場練習超過7年，隊伍中多為聾啞跑手。（林子慰攝）

長跑會經理：周二同樣逼爆 比平時人數多一倍

除了跑班，場地內亦有長跑會練習。於斧山道運動場練習超過7年的猛龍長跑會經理林女士表示，星期二（6日)留意到場地「逼爆」狀況，比平時人數多一倍，擔憂影響練習，又因隊伍中多為聾啞跑手，較難轉換新場地，但今日到場後發現「（情況）唔係咁惡劣」。她表示今日較平時多人，但該場地適逢街馬等賽事前的一個月，人數都會增加，現時狀態與往年賽前類似。

林女士稱，現時不少人喜歡跑步，部分人喜歡街跑，惟儲物櫃措施不足，冀望政府日後可設立更多儲物櫃，方便街跑人士。

街坊陳女士到場時認為人流尚可接受，較平時多約兩成。（林子慰攝）

亦有附近街坊備戰街馬。街坊陳女士表示，經常在斧山道運動場跑步，今日才知悉場地近日「墟冚」情況，但到場時認為人流尚可接受，較平時多約兩成。

「渣打香港馬拉松」本月18日舉行，全港跑手積極備戰，由於九龍灣和將軍澳運動場因維修關閉，近日大批跑手轉往斧山道運動場練習。（羅國輝攝）