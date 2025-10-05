渣打馬拉松2026︱大會公布近12萬人報名　超額水平創歷屆新高

【渣打馬拉松 / 渣馬 / 渣打香港馬拉松 / 香港馬拉松】渣打馬拉松2026將於1月18日舉行，早前已公布首輪抽籤結果。大會最新公布今屆賽事報名反應熱烈，有接近12萬人報名，超額水平創歷來最高。



2026年渣馬的賽道、參賽名額、報名費及獎金維持不變——10公里以東廊為賽道、半馬及全馬繼續於尖沙咀起跑，所有賽項以維園為終點。

參賽名額一共約7.4萬；全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1000元獎金。

大會公布渣打馬拉松2026有接近12萬人報名，超額水平創歷來最高，並多謝每一位跑手的支持和熱情，「令我哋感受到香港跑步精神嘅力量！」

渣打馬拉松2026｜基本資料

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人

渣打馬拉松2026｜報名日期

達標跑手優先報名：8月27日至9月1日（已截止）

公眾抽籤跑手：9月8日至9月17日（已截止）

10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組：9月8日至11月7日

各組別跑手網上報名網址：www.hkmarathon.com

渣打馬拉松2026｜報名費

本地參賽者：600港元（馬拉松）、520港元（半馬拉松）、420港元（10公里）、350港元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

海外參賽者：90美元（馬拉松）、85美元（半馬拉松）、70美元（10公里）、60美元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

渣打馬拉松2026｜路線圖

渣打馬拉松2026｜馬拉松特別獎勵計劃

馬拉松挑戰組之香港永久性居民參賽者，如完成比賽時間少於3小時（男子）/3小時30分（女子），每人可獲獎金1000港元。