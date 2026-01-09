菲傭扯女嬰手腳兼推落床　主人查CCTV揭發　官斥非單一事件囚5月

菲律賓籍女傭涉在跑馬地住宅任職約3個月，在照顧一名11個月大女嬰時，拉扯女嬰的手腳和頸，又把嬰兒推倒在床上，令她頭部撞落床墊。菲傭今（9日）在東區法院承認1項虐兒罪，並稱她因未適應工作環境而犯案。主任裁判官張志偉指受害女嬰未滿1歲，十分脆弱，被告拉扯他的四肢，又拍打其背部，虐待行為亦非單一事件，認為涉違反誠信，案情嚴重，判囚5個月。



女被告A.J.B（41歲，家務助理），被控1項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於2025年11月11日，在跑馬地某住宅單位內，身為超過16歲而對一名11個月的兒童或少年人，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

稱因工作壓力及未適應而犯案

辯方求情指，被告首次來港擔任家務助理，因工作壓力及未適應環境而犯案，對受害女嬰及家人感到愧疚，而女嬰的醫療報告反映，被告的行為未有對他造成嚴重傷害。

官斥虐待行為非單一事件

主任裁判官張志偉判刑時指，本案案情嚴重，被告受僱照顧該名女嬰，案件涉及違反誠信。案發時女嬰未滿1歲，十分脆弱，被告拉扯他的手腳，拍打其背部，將女嬰摔向牆壁，會對女嬰造成傷害，其虐待行為亦非單一事件，認為案情嚴重，判囚5個月。

祖母見女嬰異常並有嘔吐起疑

案情指，涉案女嬰在2024年12月下旬出生，案發時未滿1歲。被告在2025年8月受僱照顧該女嬰。

案發當日，女嬰的祖母發現她情緒不穩，頭部兩度出現持續10至15秒的異常抖動，亦有嘔吐情況，遂告知女嬰母親。在查看閉路電視片段後，發現被告曾拉扯女嬰的上身、頸部及手腳、拍打背部，以及推倒她令其頭部撞到床墊上，於是報警處理。菲傭其後被捕，在警誡下她承認因情緒困擾而施虐。

