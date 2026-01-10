宏福苑火災｜何啟明：提供多元選擇　冀市民理解涉技術難處不易做

財政司副司長黃偉綸今早在電台節目表示宏福苑原址重建是不切實際。勞工及福利局副局長何啟明今日表示，政府就大埔宏福苑的安置方案展開問卷諮詢，旨在收集居民意見，提供多元化的選擇，同時希望市民理解某些選項存在難處，強調「唔係特區政府唔想，而係有啲技術性困難唔係咁容易做得到」。



勞工及福利局副局長何啟明表示，希望市民理解問卷中某些選項存在難處，技術性難題不容易突破。（資料圖片 / 立法會直播）

何啟明今日出席活動時向向傳媒表示，政府對長遠安置方案保持開放，會視乎市民意願。透過問卷收集意見，為居民提供多元化的選擇。

財政司副司長黃偉綸今早在電台節目表示宏福苑原址重建是不切實際。被問到是否與昨日向宏福苑居民派發的問卷選項存在衝突，何啟明表示，希望市民理解某些選項存在難處，強調「唔係特區政府唔想，而係有啲技術性困難唔係咁容易做得到」。

至於長遠協助方面，何啟明稱，目前並非所有居民都領取津貼，期望他們了解安置方案後作仔細考慮，包括住在政府的過渡房屋或直接選擇「樓換樓」等。另外，除了一戶一社工之外會否再有其他人手協助居民，何啟明表示，要視乎居民的需要，社工是最基本的協助渠道，當局亦已聯絡金管局等部門協調處理索償等問題。

被問到宏福苑居民兩年後或再無租金津貼，何啟明說，相關問題要由民政及青年事務局回應，對方負責基金的發放，當局會檢視如何善用基金及資源。