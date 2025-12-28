聖誕︱高鐵站迎返港人潮　港人一家六口北上桂林玩竹筏　4日花1萬

聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人玩到最後一刻，今日陸續返港。今午約3時，高鐵西九龍站人頭湧湧，港鐵播報指由於多人於的士站等待，建議市民乘搭其他交通工具。



有剛從珠海回港的市民表示用約1小時通關；另外有港人表示一家六口趁假期到桂林旅行4天，玩了「划船、竹筏」，認為桂林風景不錯，整個行程約花費一萬元。



聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，高鐵西九龍站抵港層下午人頭湧湧。（林子慰攝）

聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人玩到最後一刻，今日陸續返港。（林子慰攝）

高鐵西九龍站的士站等車人多 廣播籲乘搭其他交通工具

下午3時許，大批港人坐高鐵回港，西九龍站內，港鐵廣播指由於多人於的士站等待，建議市民乘搭其他交通工具。高鐵站屏幕顯示，每隔5至10分鐘便有一班從廣州、深圳等城市抵港的列車。

莫先生一家六口於桂林遊玩4日，共花費約1萬元。（林子慰攝）

北上桂林因「屋企人想去」

莫先生剛從桂林回港，他表示一家六口平安夜（24日）抵達該地，今日回港，一共遊玩4日，主要玩了「划船、竹筏」，整體體驗不錯。他表示，去桂林主要因為「屋企人想去」，莫先生媽媽則在旁解釋說：「之前聽講桂林風水幾靚。」

莫先生又稱，今年亦曾到深圳遊玩，是次則趁長假期帶子女及家人去更遠的地方玩耍，4日共花費約1萬元。

蒲同學於珠海玩了3天，去了珠海長隆度假區及情侶等熱門景點，旅程中亦帶備iPad溫習。（林子慰攝）

應屆DSE考生帶備iPad往珠海邊遊玩邊溫習

在珠海玩了3天的應屆DSE中學文憑試蒲同學表示，今日很多人過關，用約一小時才成功入境。因需備戰文憑試，沒有出外旅行，她與家人選擇較近的珠海散心及放鬆，去了珠海長隆度假區及情侶路等熱門景點，旅程中亦帶備iPad溫習。

蒲同學稱，她們之前曾到珠海遊玩，但覺得「玩極都玩未夠」，又形容是次旅程「Very good, last trip before dse.（非常好，文憑試前的最後一次旅程）」。