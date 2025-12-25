聖誕北上｜高鐵西九龍站人湧 多班往深、廣列車車票售罄只可候補
撰文：林遠航
出版：更新：
聖誕節連周末長假期，不少市民今日（25日)續北上或外遊，高鐵西九龍站人頭湧湧。翻查高鐵12306網頁，今日往深圳、廣州多班列車車票都已售罄，網頁顯示僅餘「候補」票。
在西九龍高鐵站，一早出境大堂已人頭湧湧，大批市民排隊等過關，人龍充斥着整個大堂，人山人海，票務大堂的屏幕顯示，多班離港列車的車票都售罄。雖然人多，但旅遊促進會總幹事崔定邦表示，高鐵西九龍站出境通道非常暢順。
翻查高鐵12306網頁，今早由11時50分至下午四時出發的22班開往深圳北的列車中，僅五班尚有餘票；開往福田的16班列車中，共10班顯示僅餘「候補」票；開往廣州南、廣州東、廣州新塘的12班列車中，僅一班尚餘兩張票，其餘全部顯示僅餘「候補」票。
