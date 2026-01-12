渣馬2026｜1.18開跑周三起可領選手包　一文看封路安排、天氣預測

一年一度的渣打馬拉松將於下周日（18日）舉行。今年有約7.4萬個參賽名額，與往年相若，選手可於本周三（14日）至周六（17日），按預約時間到啟德體育園體藝館領取選手包。港九新界將於週六晚上11時30分起有封路安排，並會按賽事進度分階段重開，預計周日下午2時完成重開。



渣打馬拉松將於1月18日舉行，大會今日舉行記者會講解當日封路等安排。（鄭子峰攝）

25%參賽選手為海外跑手

今年渣打馬拉松有約7.4萬個參賽名額，與往年相若。田徑總會主席關褀表示，今年有約25%參賽選手為海外跑手，共來自約110個國家及地區，當中有近40個為精英跑手，包括達金標或精英標跑手。

田徑總會行政總裁伍于豪則表示，比賽當日溫度介乎17至22度，濕度則介乎55%至80%，大致天晴，日間乾燥，呼籲跑手應因應天氣及個人身體狀況，量力而為。田徑總會主席關褀形容當日天氣「相對嚟講唔曳㗎啦」，期望若當日濕度及溫度略降會更適合，又強調大會十分緊張選手的安全，會密切留意情況，提醒跑手留意自身情況。

渣打馬拉松將於1月18日舉行，大會今日舉行記者會講解當日封路等安排。左起：田徑總會主席關褀、行政總裁伍于豪。（鄭子峰攝）

賽事開始前會籲跑手核對號碼布資料防再發生調亂事件

去年有內地跑手跑入三甲，事後發現與他人調亂號碼布，被取消資格。伍于豪指，今年賽事開始前會呼籲跑手核對號碼布上的資料，如發現並非自己號碼布，應盡快通知大會秘書處。至於有義工拿錯及過早拉開衝線帶，關褀指大會已積極與義工作出相關訓練。

參賽者必須下載大會應用程式領取選手包

選手包安排方面，參賽者本周三至六可到啟德體育館體藝館預約領取選手包，事前必須下載大會應用程式「SCHKM2026 Official App」預約時段。場地屆時並將舉辦「渣打香港馬拉松博覽會」，會有活動及跑步商品在場售賣。

起跑地點附近將設有行李寄存攤位。大會指，需要寄存行李的全馬及半馬跑手需於比賽開始前70分鐘到達行李檢查站，十公里賽跑手則需於比賽開始前90分鐘到達。

周六晚11時30分起分階段封路

交通安排方面，警方西九龍交通執行及管制組署理警司鄭俊傑表示，賽事當日凌晨0時45分起，西九龍區內會分七個階段封路，西九龍公路、西隧南行、中九龍繞道部分支路等主要行車幹道，以及油尖旺區內街道，包括彌敦道、亞皆老街等，都會有封路安排，至下午陸續解封。

新界南總區交通部執行及管制組署理警司屈展焯則表示，周六晚上11時30分起，屯門公路往九龍方向支路、青朗公路往九龍方向出口、青衣西北交匯處、葵涌路多條支路等，會逐步封閉。他又指，活動主要利用往九龍方向的行車線進行，期間所有快速公路經西九龍進入新界南前往機場及新界方向的行車線，沒有封閉。

警方港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪則指，西隧往港島方向會在凌晨12時45分起封閉，1時15分起，中環灣仔繞道、中環、灣仔北一帶街道、東區走廊等將逐步封閉，東隧亦會有改道安排，往九龍方向駕駛人士需使用西灣河入口經東區走廊進入東隧。凌晨三時起，軒尼詩道、駱克道、糖街、興發街等內街亦會封閉。上述路段將於早上九時起至下午逐步解封。

左起：警方港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪、新界南總區交通部執行及管制組署理警司屈展焯、西九龍交通執行及管制組署理警司鄭俊傑。（鄭子峰攝）

近300條日間巴士、通宵巴士、小巴等都需要改道

運輸署高級運輸主任（房屋及計劃）黃安裕則表示，星期六晚上11時30分起，近300條日間巴士、通宵巴士、小巴等都需要改道，受影響路線包括：

港島區 — 行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線；

九龍區 — 行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線；

新界區 — 行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。



比賽當日，港鐵將在凌晨提早運作，最早的頭班車為屯馬綫及東鐵綫，將於凌晨3時25分開出。巴士公司亦特別安排28條巴士路線，以接載跑手到達起跑地點。港九新界多條主要幹道亦將實施封路及特別交通安排，預計較平常周日擠塞，市民應時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，以計劃行程。