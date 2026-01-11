免試簽駕照｜運輸署周一起改派電子即日籌　早上6:30要入系統排隊

【吸牌／扱牌／免試簽駕照／運輸署／申請方法】「免試簽發香港正式駕駛執照」申請由明日（12日）實施新安排，申請人如欲取即日籌，必須經運輸署指定「電子即日籌」系統，網上拿取工作日籌，每日300個。根據安排，申請人須於早上6時半至7時進入系統等候排隊，於上午7時正式開始排隊，系統會為排隊中人士隨機分配排隊位置；7時後才進入統系，則按實際進入時間依序排隊。



運輸署指由於登記人數眾多，系統需在短時間內完成資料核對，登記表格的有效時間為5分鐘。如未能於限時內完成提交，該次申請將會失效，並需重新排隊進入系統。申請者需注意，只接受以香港身份證號碼、護照號碼及往來港澳通行證登記，不接受以內地居民身份證提交申請。



領取申請免試簽發香港正式駕駛執照「電子即日籌」網址

2026年1月5日晚上10時許，金鐘道統一中心外有數十名排隊黨通宵露宵排隊，等待早上領取運輸署「吸牌」籌號，路邊更搭建兩個帳幕。（資料圖片／林遠航攝）

2026年1月6日早上約7時30分，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（資料圖片／董素琛攝）

排隊黨金鐘統一中心外通宵排隊成取消現場派籌觸發點

早前每晚都有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊、甚至紮營，以等候早上取籌到運輸署牌照事務處，辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續，運輸及物流局指示運輸署盡快推出短期措施，杜絕亂局。

運輸署上周三（7日）傍晚突公布，由翌日（8日）起不再現場派籌，排隊黨隨即「收工」離開。署方公布由明日（12日）起實施「電子即日籌」安排，全面取代現場派籌，以進一步優化申請程序，確保有需要人士公平有序地使用服務。現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變。

運輸署1月7日下午6時多宣布實施「電子即日籌」後，有運輸署職員向排隊人士派發紙本新聞公報。（資料圖片／洪戩昊攝）

籌號每日300個 不能以內地居民身份證提交申請

運輸署會在每個工作日上午7時開放系統，提供300個即日籌，而每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。申請人須在系統輸入身分證明文件首四位數字或字母、英文姓名及流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）等資料。

署方建議取籌人士在登入系統前準備以下資料，方便輸入：

(1) 申請人的香港身份證號碼/ 護照號碼/往來港澳通行證號碼首四位數字或字母（不接受以內地居民身份證提交申請），例如身分證明文件號碼為A123456(7)，需輸入「A123」

(2) 申請人的英文姓名（請根據身分證明文件填寫）

(3) 可接收SMS短訊的流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）

(4) 電郵地址



每張籌號只辦理一份免試簽發香港正式駕駛執照申請，而非如過去一張籌可辦五份申請，減免代辦大規模操作。

申請免試簽發香港正式駕駛執照人士，需填寫香港身份證號碼/ 護照號碼/往來港澳通行證號碼首四位數字或字母，不接受以內地居民身份證提交申請。（運輸署圖片）

須早上6時30至7進入系統等排隊 非先到先得 會獲隨機分配排隊位置

根據運輸署之後公布的條詳細安排，申請人其實需於上午6時30分至上午7時等候排隊時段進入系統，到上午7時正式開始排隊，系統會為所有在排隊中的人士隨機分配排隊位置，故不是先到先得；上午7時後進入系統的申請，將按實際進入時間依序排隊。

須於5分鐘內填好申請表 逾時未提交即失效 要重新排隊

系統將以小批次方式安排進入申請表格，因此輪候時間或會有所不同。如排隊位置超出當日名額，系統只會在尚有名額的情況下，按序安排進入系統。由於登記人數眾多，系統需在短時間內完成資料核對，登記表格的有效時間為5分鐘。如未能於限時內完成提交，該次申請將會失效，並需重新排隊進入系統。

1月7日下午4時多，統一中心外已有約100張排隊人士霸位用的椅子。（資料圖片／洪戩昊攝）

1月7日同晚上7時多同一位置，排隊黨在得知運輸署不再現場派籌後，即收拾物品離去。（資料圖片／洪戩昊攝）

成功取籌人士遲到或輸入資料與身份證明文件不同 籌號視作無效

成功取籌人士會收到以#cefs@govhk發出的電話短訊通知，並須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請文件，並向在場職員出示SMS確認短訊以作查核。逾時或缺席者須重新透過系統取籌。

署方提醒，必須準確輸入申請人的資料。網上取籌時提供的資料必須與申請人的身份證明文件完全相同，否則該籌號會視為無效，有關申請將不獲處理。如輸入資料有誤將不獲補發。

