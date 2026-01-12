宏福苑｜黃偉綸晤工聯會商長遠安置　未提重建　稱會以情理法處理

宏福苑大火後政府諮詢居民安置意願一日後，財政司副司長黃偉綸開腔指，其中一個選項原址重建是「不設實際」，成為焦點。黃偉綸今日（12日）與工聯會立法會議員及區議員會面，跟進大埔宏福苑火災的善後安排。他會後在社交媒體發文指，「應急住宿安排工作組」會全面考慮各項因素，以情、理、法處理長遠安置方案，並積極尋求最快、最實際、最大限度符合各方利益的解決方法，協助受影響的家庭重建家園。



黃偉綸（左二）今日（12日）聯同房屋局長何永賢（左一）、副政務司長卓永興（左三）和、民青局副局長梁宏正等，與工聯會立法會議員及區議員會面。（黃偉綸 Facebook）

黃偉綸（左三）等官員，與工聯會立法會議員及區議員會面。（黃偉綸 Facebook）

身兼「應急住宿安排工作組」組長的黃偉綸今日（12日）聯同副政務司長卓永興、房屋局長何永賢、民青局副局長梁宏正等，與工聯會立法會議員及區議員會面。

黃偉綸表示，工作組正研究長遠安置方案，全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民個別情況和意願，亦要善用資源、公帑運用等。

他又指工聯會反映居民希望政府提出多元方案，並以時間快、原區安置為佳，同時要善用資源。他感謝工聯會提出的意見，稱當局會小心考慮和研究。

黃偉綸說，政府正透過「一戶一社工」收集受影響業主就長遠安置不同選項的初步意願，過程中會提供客觀事實，例如不同選項所需的時間、考慮因素等，供業主考慮及思量。他又指，政府會積極尋求「最快、最實際、最大限度符合各方利益」的解決方法，實事求是，協助受影響的家庭重建家園。