宏福苑火災｜黃偉綸提五安置選項　大埔覓地興建居屋「點都會做」

宏福苑火災，的財政司副司長黃偉綸今（13日）表示，聆聽居民意見後「唔會等好耐」，數星期內有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位，黃偉綸說「我哋點都會做」；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。



另一選項是原址安置或重建，黃偉綸說雖然大廈結構沒有即時倒塌危險，但不代表可以合理地修復，加上要考慮居民心理創傷，需要小心考量，現階段不會抹殺任何方案。



2025年11月27日，大埔宏福苑五級火未救熄，居民焦急等待。（梁鵬威攝）

財政司副司長黃偉綸負責應急住宿安排工作組，他今早接受商台訪問時表示有多個可行的重置選項，會透過一戶一社工了解居民意願，再提出具體方案，希望「以星期為單位」，而非需要再等一至兩年。

他認為宏福苑居民正安頓自己的生活，要在短時間內迫他們表達具體意見是不合理的，而且當局亦需先讓社工準備好，因社工在跟災民解釋安置方案時，需提供背景資料，而不是單方面誘導他們。

選項一：大埔覓地加建逾千個居屋單位

黃偉綸表示其中一個選項，是在大埔物色土地加建居屋，讓災民選擇是否入住。具體土地選址言之尚早，他希望聆聽居民意見，又指一般在沒有規劃情況下，興建新居屋需時五年多，但他相信可以壓縮這個時間。

呢個我諗我哋點都會做，因為我哋起咗居屋，宏福苑嘅居民部分選擇，部分唔選擇，剩返落嚟嘅居屋單位，我哋都仍然有用途係咪？我哋點都會做，可以咁講。 財政司副司長黃偉綸

2025年12月12日，吊臂車繼續出動清理棚架。（資料圖片/翁鈺輝攝）

選項二：跨區選居屋項目 最快明年年中可選購

黃偉綸表示未來幾年，政府每年將推售9,700伙居屋單位，較過往幾年的每年約4,000個較多。如果宏福苑居民願意跨區購買居屋，他說「變咗就唔使等幾年」，最快明年年中「有個選擇」。

如果災民優先購買居屋，會否影響其他白表人士的上樓機會及輪候時間？

我唔會覺得要將雙方面嘅利益當係一個零和遊戲，你嘅得就係我嘅失…… (大埔) 加建千多個居屋，我覺得我哋係做得到，會追得返一啲已經派咗出去嘅居屋單位。 財政司副司長黃偉綸

2025年12月7日，宏福苑外的獻花悼念位置，最後一日開放，有市民折紙鶴送上心意。（夏家朗攝）

選項三：入住簡約公屋

黃偉綸表示聽到民建聯提出的方案，中短期內讓居民入住簡約公屋，他都會一併讓居民考慮。他明示明年中後開始，柴灣、屯門及啟德有簡約公屋項目投入運作，質素較過渡性房屋更好，居民可以考慮。

柴灣常安街簡約公屋項目。（資料圖片/廖雁雄攝）

選項四：政府購買業權

另一選項是政府先購買業權，居民再自行考量在哪裏重置居所。他指火災後宏福苑沒法進行買賣，因此如果政府收購業權時將無法參考市價，定價是一個挑戰。

1,984戶住戶中約8成是業主自住單位，他說由於業主和租客情況不同，中期安置方案會有相應的區分。黃偉綸說如果居民經濟實力較雄厚，可以考慮買私樓，亦可以選擇租住單位、購買居屋、較便宜的租置單位等。

選項五：原址安置或重建

部分居民表示希望能夠回到單位居住，或者原址重建。黃偉綸表示原址安置需要時間很長，大廈亦面對需要清拆的可能性，「今年佢冇即時倒塌嘅危險，但唔代表佢可以合理地復修」，政府專家會在未來數星期爭取一個肯定的說法。他表示部分居民亦可能有心理創傷，需要小心考量，現階段不會抹殺任何方案。

12月12日，重型吊臂車到達宏福苑現場協助拆棚作業。（梁偉權攝）

原址改成紀念公園？黃：先處理安置

至於原址可否改建成休憩及紀念公園，黃偉綸表示現階段沒有「肯定說法」，現時需要先處理居民安置問題，之後再仔細商討。

