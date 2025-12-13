宏福苑火災｜黃偉綸籲小心有人欲購買業權　不排除執法部門介入

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命火災，8座中有7幢樓宇被火警波及，社會關注如何安置災民。早前地產界有傳出消息，指有「神秘買家」到處打聽並提出希望收購宏福苑業權。



財政司副司長黃偉綸今早（13日）在電台節目中提醒宏福苑業主小心，避免上當受騙，政府會密切關注此情況，不排除執法部門介入調查。政務司副司長卓永興亦強調，政府將全力支援真正受災者，絕不容許任何人利用宏福苑火災發「災難財」。



大埔宏福苑大火，繼續有工程車到場夾走棚架竹枝等。（翁鈺輝攝）

就有人四出收購宏福苑業權的消息，黃偉綸在商台節目《政經星期六》上提醒宏福苑業主「小心俾人呃」。他指出，宏福苑已無正常買賣，有關人士行為非常可疑，質疑對方是真心想買，還是企圖擾亂市場秩序，又或意圖套取居民資料。

他續說政府會密切關注情況，有需要時不排除執法部門介入調查。如居民有任何出售業權等相關想法，可透過「一戶一社工」反映，再尋求專業人士的協助。他強調政府不容許任何魚目混珠或混水摸魚的行為。

財政司副司長黃偉綸。（資料圖片/王晉璇攝）

卓永興在同一節目中強調，任何人如意圖發「災難財」，是有極大道德問題，政府將全力支援真正受災者，絕不容許「偽受災者」有機可乘。社會亦不允許有任何人作出趁火打劫的卑劣行為。

在災後的支援措施方面，卓永興指政府設立了「一戶一社工」後，已聯絡1,982戶，目前尚有兩伙未有回應。卓永興強調，支援措施將持續且長期，鼓勵社會各界繼續捐獻。他續說，政府在火災翌日已成立援助基金，所有資金將全額用於災民身上，行政開支則由政府支付。至今，基金已經成立8個項目，涵蓋所有住戶、外傭、工友和業主等。

政務司副司長卓永興（中）。（資料圖片）

他補充指，火災中不幸離世者，家屬可獲25萬元，已發放了8成。此外，在外傭和學生的支援中，也已發放了超過8成的金額，至於受傷補助金則已全額派發。

對於5萬元以下的捐贈，政府收到26.5萬宗，卓永興強調雖然金額不大，但展現了他們的善心；同時，有580宗金額在100萬元以上，170宗在500萬元以上。為方便他們作稅務退還，卓永興指金額在5萬元以下的捐贈者，只需要保留銀行收據即可申請。

吊臂車繼續出動清理棚架。（翁鈺輝攝）

重型吊臂車到達宏福苑現場協助拆棚作業。（梁偉權攝）