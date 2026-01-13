468連續性合約1.18生效　新勞工法例計算方法、新制福利一文看清

468連續性合約｜468勞工法例｜468勞工法例計算方法｜468勞工法例福利｜立法會去年6月通過《2025 年僱傭（修訂）條例草案》，修改《僱傭條例》下「連續性合約」規定，俗稱「468」的新勞工法例上月28日生效，由於有三個星期過渡期，新規定下周日（1月18日）起適用。



「468」生效後取代舊有的「418」標準，即僱員在4周內為同一僱主合共工作滿68小時，即可享有法定僱傭福利（如薪金、年假、疾病津貼），目的是擴大保障範圍，讓工時不穩定的兼職僱員也能獲得應有權益。勞工法例468幾時生效？什麼叫468？新舊制福利差別？一文看清。



「連續性合約」新規定於2026年1月18日起適用。(資料圖片)

勞工法例468幾時生效？是否具有追溯力？

．「連續性合約」新規定於2026年1月18日起適用。沒有追溯力。

什麼叫468？

．在新規定下，僱員如符合以下條件便屬根據「連續性合約」受僱：

1)僱員連續受僱於同一僱主四星期或以上；及

2)僱員的工時符合以下其中一項條件：

i)每星期最少工作17小時；

ii)或（當他在某一星期工作少於17小時）他在該星期及其緊接過去三星期組成的四星期期間（註1）工作不少於68小時（「468準則」）（註2）。

註1：僱員在此四星期期間須受僱於有關僱主，因此，「468準則」不適用於新入職的首三個星期。新入職的首三個星期每星期須最少工作17小時（即上述條件(2)(i)）

註2：在新規定適用前的僱傭期，僱員仍須連續受僱於同一僱主四星期或以上，每星期最少工作18小時才符合「連續性合約」規定。

「連續性合約」新規定於2026年1月18日起適用。（資料圖片/黃浩謙攝）

468如何計算？

俗稱「468」的新勞工法例2025年12月28日生效，由於有三個星期過渡期，新規定2026年1月18日起適用。

．有僱員受僱於同一個僱主4星期以上，前3個星期分別工時是40小時、30小時、20小時，但第4個星期只有16小時工時，甚至不編更。若是以往418舊制，則不被列入為「連續性合約」，但在新制「468」下，是要將4星期工時總共加起來，按以上例子4星期加起來已超過 68小時，可以被視為「連續性合約」。

不過要注意的是，「468」準則不適用於新入職的首三個星期。

468下有何僱員福利及權益？

．若僱員已經屬「連續性合約」，即使是兼職僱員或臨時工，在「468」下均享有法定僱傭福利，包括能獲得有薪假期、疾病津貼等權益。

．有薪年假：滿12個月服務後，首年享有7天有薪年假，其後年資遞增至最多14天。

．法定假日薪酬：符合條件的僱員享有法定假日薪酬，僱主需支付全薪（包括農曆新年、勞動節等）。

．疾病津貼：符合資格者每月可累積2天有薪病假，最高累積可達120天，病假日需出示醫生證明。

．休息日：每7天最少有1天休息日（可無薪）。

．遣散費與長期服務金：連續受聘滿2年及以上遇遣散或長期服務可申請，金額受《僱傭條例》和年資規定。

．產假與侍產假：適用於達標女性（產假10-14週）及男性僱員（侍產假5天）。