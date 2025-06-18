立法會通過連續性合約工時門檻418變468　刊憲半年後實施

為連續性合約「418」工時門檻變「468」的《2025年僱傭（修訂）條例草案》，今日（18日）獲立法會三讀通過，刊憲半年後實施。84人投贊成票，投反對票的包括自由黨邵家輝、李鎮強、航運交通界易志明。



勞聯主席、立法會議員林振昇支持修例，不過他指仍有僱主可能利用漏洞規避支付福利，例如只計算不足68小時的四個星期，他建議政府探討條文有否更好的表述，堵塞漏洞。新思維主席、社福界立法會議員狄志遠期望未來取消連續性合約，並依據零工經濟的現狀，為非全職員工設全面保障。



林振昇建議政府探討「468」條文有無更好的寫法。（黃浩謙攝）

「418」工時門檻指需連續4星期受僱於同一僱主，且每周工作滿18小時，才可享有法定僱傭福利。修例後，僱員只要在4星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有福利，換言之僱傭福利的工時門檻從68小時降為72小時。

林振昇憂僱主取巧規避「468」連續性合約

林振昇發言支持修例，稱樂見政府提出多一個工時計算的方法，將工時門檻從72小時降到68小時，讓僱員享有全面的福利。不過他指修例未必能堵塞全部漏洞，有僱主可能利用法例漏洞規避支付福利，舉例有一個僱員第一周做72小時，第二到四周做67小時，第五周無工作，如果只計算第二至五周的工時，該僱員的連續性合約永遠無法延續。他建議政府積極檢視政策的推行，探討條文有否更好的寫法，「係咪將條文改為，僱員緊接該星期之前的三星期，或之後的三星期」，以堵塞漏洞。

就「468」規定，吳秋北指仍有大量兼職散工被排除在外，還有提升空間。（黃浩謙攝）

吳秋北關注修例忽略兼職散工

工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，過往有少數無良僱主故意在第四周，將僱員工作時數減至少於18小時，今次修例大大增加僱主逃避責任的難度。不過他指，新修例能惠及1.14萬名僱員，但仍有大量兼職散工被排除在外，仍有改善空間。

他建議政府要加強監管，並收集勞動市場的動態，評估修例後的成效，並檢討如何進一步放寬門檻，讓更多僱員受益。

狄志遠關注政府未來會否取消連續性合約，令所有僱員都享受勞工保障。（黃浩謙攝）

狄志遠冀未來取消連續性合約

狄志遠形容修例有重要意義，但仍有不足之處，例如有僱主可能會將每四星期工時安排為67小時，剛好低於門檻，建議政府修例後加強監管和執法力度，「防止出現『467』」。

他續指，雖然從「418」到「468」是一個進步，但對改善僱員保障的程度有限，詢問政府未來會否考慮取消連續性合約，令所有僱員都享受勞工保障。隨著零工經濟的發展，自由工作者、臨時工增加，外賣員和共享車司機的保障仍然缺失，希望當局為其設立全面保障框架。

勞工及福利局局長孫玉菡希望議員「顧大局」，讚成將工時門檻變為「468」。（廖雁雄攝）

孫玉菡盼議員顧大局「法律的修訂是千秋萬世」

勞工及福利局局長孫玉菡指，今次修例可以改善短工僱員的境況，吸引更多人投入勞動市場。對於自由黨邵家輝提出，修例後僱員都可能「諗啲橋」規避工作，孫玉菡指每每談及工時，僱主都是主導地位，僱員只是希望更多保障；又指「468」的規定經歷長時間，才在勞顧會取得勞資雙方的共識，強調「法律的修訂是千秋萬世」，希望議員顧大局，投贊成票。

好少見到，勞工派議員苦口婆心咁勸邵議員。我都參與埋一份，誽一誽邵議員，同埋你嘅黨員，「468」係勞顧會傾咗好耐……咁艱難，勞方、資方傾得掂數。法律修訂係千秋萬世嘅，我哋搞咗咁耐，希望香港不斷進步，作為先進發達社會，顧及勞方僱員合理關顧。 勞工及福利局局長孫玉菡

邵家輝在三讀時重申反對修例，稱修例後不再有四個星期的限制，假設有僱員連續七日就做滿68小時，並可能在同一段時間到三個公司工作，會令勞工生態從全職為主，變為兼職為主。

立法會通過連續性合約工時門檻418變468。（資料圖片/黃浩謙攝）

最後，修例草案獲立法會三讀通過，刊憲半年後實施。84人投贊成票，投反對票的包括自由黨邵家輝、李鎮強、航運交通界易志明。