The Ritz-Carlton奢華郵輪以香港為始發港　去年郵輪客按年升兩成

旅發局今日（13日）公布，奢華酒店品牌麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）去年下水的超級遊艇Luminara，今日清晨駛入維多利亞港，停靠在尖沙咀海運碼頭，未來數個月以香港作為始發港，提供往返香港、新加坡或日本東京的郵輪航程。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，將會繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位，又指去年香港錄得189個郵輪船次，按年增加26%，全年郵輪乘客總流量63萬人次，按年升兩成。



超級郵輪「Luminara」2026年1月13日清晨駛入維多利亞港，停靠在尖沙咀海運碼頭。（旅發局圖片）

旅發局安排射水禮、醒獅金龍，並配以熱鬧鑼鼓表演，慶祝郵輪及旅客訪港。（旅發局圖片）

The Ritz-Carlton Yacht Collection最新的超級郵艇Luminara今日首度訪港，未來數個月以香港作為始發港，展開亞太地區航程。該超級郵艇是奢華酒店品牌麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）旗下品牌，旅發局認為可進一步彰顯香港郵輪旅遊的多元化魅力，吸引更多高端旅客到訪。

Luminara自去年12月從新加坡啟航展開亞太地區航程後首次抵港，今日清晨駛入維多利亞港，停靠在尖沙咀海運碼頭。旅發局安排射水禮、醒獅金龍，並配以熱鬧鑼鼓表演，慶祝郵輪及旅客訪港。

郵輪公司在船上舉辦儀式及歡迎午宴，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）出席。（旅發局圖片）

羅淑佩指，旅遊事務署及旅發局將會繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位。（旅發局圖片）

去年本港錄得189個郵輪船次 按年增26%

郵輪公司在船上舉辦儀式及歡迎午宴，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅遊事務專員張馮泳萍、旅發局總幹事劉鎮漢、麗思卡爾頓代表等共同出席，慶祝郵輪正式抵港。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，2025年香港錄得189個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌，全年郵輪乘客總流量63萬人次，當中訪港郵輪旅客總流量佔43萬人次，兩者皆按年增加兩成。

羅淑佩︰繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位

羅淑佩指，Luminara訪港印證香港吸引多艘為人認知的大型郵輪駐港，成功帶動專為高端旅客打造的奢華郵輪訪港，旅遊事務署及旅發局將會繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位，與業界攜手推動香港郵輪業的發展。

郵輪公司代表Ernesto Fara指，將標誌性城市與偏遠靜謐的島嶼巧妙結合，並透過過夜停泊的行程設計，讓旅客能更深入地探索岸上與海上旅程，而進軍亞太地區市場象徵公司在該區域及全球持續、審慎拓展版圖的重要里程碑。

Luminara今年首季香港始發 往返新加坡或東京

Luminara是The Ritz-Carlton Yacht Collection旗下第三艘，也是最新推出的超級遊艇，將於今年一月至四月中旬以香港作為始發港，提供往返香港、新加坡或日本東京的郵輪航程，沿途停靠日本大阪、泰國曼谷、南韓仁川、越南下龍灣及胡志明市等。

Luminara去年7月下水 設226間房、可載客452人

Luminara去年7月正式下水，全長242公尺，總噸位達46,750噸，設有226間寬敞套房，可載客452人，每間套房均配備私人露台。郵輪有5間頂級餐飲場所、7間酒吧，另有可直通海面的平台，提供多元水上活動。