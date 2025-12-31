除夕倒數．足本重溫｜旅發局中環倒數逼爆　西九蘭桂坊人氣盛

【2026年／除夕倒數／旅發局／中環／西九文化區】今日（12月31日）是除夕夜，各區都有不少倒數活動。因應大埔宏福苑火災，維港除夕煙花倒數匯演取消，焦點倒數活動搬到旅發局中環「光影匯．中環」現場，在2025年最後20秒，八幢參與的地標建築物，外牆將出現巨型倒數時鐘及光影圖案，讓在場的市民和遊客一同倒數，送走2025年、迎接2026年。



在尖沙咀的市民和遊客，也可看着尖沙咀文化中心外牆，觀看投影直播中環倒數盛況，或是一如以往，看着灣仔會展玻璃外牆的巨型倒數時鐘迎接新一年。



附近的蘭桂坊亦是倒數的熱門地點，蘭桂坊協會總監張素媚指，部分酒吧餐廳今日有8至9成訂座，相信夜晚人流相當暢旺。



旅發局2025年12月31日除夕晚上在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，一早有大排市民及遊客到場等候觀看。（鄭子峰攝）

旅發局跨年倒數設巨型倒數時鐘 再上演3分鐘光影表演

旅發局跨年倒數活動主題為「新希望、新開始」，在今晚11時28分開始，在中環遮打道行人專用區舉行，演出包括國際殿堂級組合Air Supply獻唱金曲，並聯同本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）現場獻唱，同場更有兒童合唱團及香港警察樂隊參與演出。

到晚上11時58分，旅發局舉行「香港跨年倒數」啟動儀式，在2025年的最後20秒，參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，會出現巨型倒數時鐘，之後踏入2026年，將上演長約3分鐘的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進2026年。

2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來，在等候倒數迎2026年時，有情侶擁吻。(羅國輝攝)

西九文化區跨年倒數音樂會 看着ICC外牆一齊倒數

西九文化區今年除夕首次舉辦跨年倒數音樂會，晚上10時至元旦凌晨0時30分，在藝術公園海濱東草坪的「西九聖誕市集」維港海濱舞台舉行。演出單位包括陳健安、糖妹、The Hertz、Nowhere Boys、DJ P-Chef及香港共融藝術音樂協會。

12月31日，西九文化區首次舉辦除夕倒數活動，設有30檔熟食、飲品攤位。（潘耀昇攝）

西九文化區並與新鴻基地產合作，M+幕牆及全港最高的九龍站環球貿易廣場ICC外牆，將出現倒數時鐘，讓在場人士一同倒數迎2026年，透過閃耀燈光在天際線上展示象徵希望與攜手前行的訊息，送上節日祝福，與維港兩岸市民一同迎接新年。西九聖誕森林內高達12米的巨型聖誕樹，以及西九聖誕市集，也延長開放至凌晨1時。

西九文化區跨年倒數時間表。

此外，香港迪士尼樂園也舉行倒數派對，奇妙夢想城堡臨近午夜將成為派對主場，開始周年限定夜間匯演，屆時上空將綻放閃亮煙火、全新光影與無人機演出，觀眾在場一同與米奇、米妮、唐老鴨、黛絲與布魯托，迎接新一年。在啟德體育園主場館舉行的周深2025巡迴演唱會，也會特別有倒數活動。