禁煙｜58%受訪煙民贊同禁邊行邊吸煙　團體促再擴大禁煙區

多項新控煙措施元旦起生效，吸煙與健康委員會今日（13日）聯同港大和中大學者，發布最新控煙調查和研究報告。調查顯示，公眾在室外接觸二手煙的比率極高，近九成受訪者支持擴大禁煙區及禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為；在佔45%的受訪煙民中，有58%都贊成要禁「火車頭」。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊稱，打擊「火車頭」行為，短期最有效方法是擴大禁煙區，可參考新加坡烏節路、上海南京路經驗。



吸煙與健康委員會聯同香港大學和香港中文大學學者發佈最新控煙調查和研究。 （吸煙與健康委員會提供圖片）

逾八成受訪者曾在行人路上接觸二手煙

委員會委托港大由2024年年底至去年上半年訪問約5,600人，當中四成半為吸煙人士。調查發現，近半受訪者於受訪時過去7日內曾接觸二手煙，超過三分一在過去7日內在家或工作場合以外的場所接觸過二手煙，有逾八成受訪者稱在行人路上接觸二手煙機率最多。

九成受訪者冀擴禁區及禁「火車頭」

有九成受訪者支持擴大禁煙區，吸煙者中亦有近半人支持；超過九成受訪者支持禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，吸煙者中亦有58%人支持。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，打擊「火車頭」行為，短期最有效方法是擴大禁煙區，可參考新加坡烏節路、上海南京路的經驗，這些人流密集的地方已劃為禁煙區，市民及遊客遵從度也高，有效減少二手煙危害。

+ 16

委員會亦倡議政府盡快研究並落實禁止「邊行邊吸煙」的執法措施，因該行為是市民投訴最多的吸煙問題，尤其在行人天橋等場所，家長帶小朋友出行時難以規避。

倡財政預算案加煙稅至佔售價75%

本港目前的煙草稅約為售價63%，未達世界衛生組織的建議的75%，委員會建議在2026/27財政年度，增加煙草稅至75%的水平，並在之後按年增加。為邁向「無煙香港」，委員會表示政府需盡快落實中、長期控煙措施，包括「無煙世代」政策，即禁止在某一指定年份或之後出生的人士使用及對其銷售煙草，以及訂立清晰時間表等。