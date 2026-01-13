港府：歡迎高院駁回鄒幸彤就在囚人士衣物政策申司法覆核

特區政府歡迎高等法院原訟法庭周二（13日）頒布的判決，駁回鄒幸彤就在囚人士衣物政策提出的司法覆核申請。保安局發言人表示，原訟法庭的裁決，印證了懲教署的做法合情、合理和合法。



鄒幸彤(圖)在還押期間，覺女犯夏天不許穿短褲屬歧視，提司法覆核被駁回。(資料圖片)

保安局：裁決印證懲教署做法合情、合理和合法

法庭判辭指出，現時的在囚人士衣物政策，包括女囚在夏天日間穿着長褲，乃懲教署按《監獄規則》授權制定。法庭信納署方在有關方面具備專業知識和經驗，而決策過程中已審慎考慮不同因素和參考專業意見，並持續檢視。

法庭裁定鄒幸彤未能證明目前政策構成對某一性別有較差待遇。法庭指出，目前無事實證據顯示有廣泛存在夏天穿長褲會帶來健康影響的疑慮。此外，該規定並不是絕對，而是容許個別在囚人士基於特別情況申請例外安排。法庭亦不信納鄒幸彤指稱於2024年7月到8月曾提出穿短褲要求並遭拒絕的說法。

保安局發言人表示，原訟法庭的裁決，印證了懲教署的做法合情、合理和合法。根據《監獄規則》第26條，懲教署須向每名在囚人士提供符合懲教署署長所訂準則的制服。多年以來，懲教署都有委任專責小組檢視在囚人士的衣物安排，並經充分考慮多項因素，包括懲教設施的類別、在囚人士不同作息活動、不同性別的在囚人士在溫度、生理及心理舒適度方面的需求、在囚人士的隱私和體面考慮，以及監獄的保安、秩序及紀律等，以因時制宜地持續改進衣物安排。

鄒幸彤在2021年9月被拘押在大欖女懲教所。（資料圖片）

懲教署會繼續依法執行《監獄規則》相關規定

發言人又稱，鄒幸彤聲稱曾提出要求在夏天穿着短褲並遭懲教署拒絕，完全與事實不符，亦不獲法庭信納。此外，現行在囚人士衣物的政策已提供一定彈性，例如在囚人士可基於健康或健康以外的其他原因，向懲教署提出申請穿着其他衣物，經考慮實際情況及相關因素後，懲教署會作出合適的安排。

懲教署會繼續不偏不倚地依法執行《監獄規則》的相關規定，致力提供穩妥、安全、人道、合適和健康的羈管環境。