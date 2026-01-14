錦綉花園5億修水管｜水務署公布3專家調查失水　冀4月有初步結果

元朗錦綉花園多年來流失食水，管理公司提出索價近5億元天價水管維修工程方案，引起廣泛討論。水務署11日表示，已委託成立專家小組，將對錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。署方周二（13日）公布小組名單，由3位熟悉水務工程的專業人士及學者組成。



元朗錦綉花園多年來流失食水，管理公司提出索價近5億元天價水管維修工程方案，近日又宣布暫停工程，引起廣泛討論。（資料圖劃）

包括大學學者及水諮會主席關繼祖

水務署公布，為了釋除錦綉花園居民的疑慮，讓失水問題盡快得以妥善解決，已委託3位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，對錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。

水務署公布，專家小組成員為香港理工大學土地測量及地理資訊學系副教授兼副系主任賴緯樂博士工程師、水務諮詢委員會主席關繼祖教授，及國際管綫專業學會會長黃敬博士工程師。

署方表示，專家小組將會立即展開工作，爭取在4月有初步結果。署方會繼續與錦綉花園管理公司及居民保持緊密溝通。

逾20名錦綉花園業主2025年12月11日到廉政公署總部遞信，冀當局徹查工程是否涉及利益輸送、調查水管問題源頭後分區維修，停止失水。（資料圖片/廖雁雄攝）

多年來流失食水 損失水費高達1億元

元朗錦綉花園多年來流失食水，損失水費高達1億港元，管理公司近年提出索價近5億元的水管維修工程方案，公司上月（12月8日）改稱未有「共識與社會條件推行」。逾20名業主擔心工程日後重推，一度到廉政公署總部遞信。

屋苑的物業管理公司上月8日宣布終止集資計劃，將向3,000名業主退款。

水務署：地契列明業主保養

水務署周日（11日）在社交平台表示，理解有部份錦綉花園居民對屋苑失水情況及相關屋苑內部喉管復修工程存有疑慮，就事件已委託三位熟悉水務工程的專業人士及學者成立獨立專家小組，對失水問題提供第三方的專業意見。

水務署又稱，當年在建造錦綉花園時，水務監督在屋苑出入口及屋苑內鄰近出入口一帶的道路下鋪設供水喉管，而該供水喉管只佔屋苑公用供水系統的小部份。根據錦綉花園的地契，屋苑內上述由水務監督鋪設水管的小部份道路移交給政府負責維修，然而有小部份道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府。

署方又指，屋苑內分布於大部份道路的其他供水喉管乃由土地承批人鋪設，並不屬地契條款的適用範圍，地契沒有指出可移交給政府。換言之，現時錦綉花園內的供水喉管為內部供水系統，其公用供水系統根據《水務設施條例》由用戶或註冊代理人負責保管與保養。

根據《水務設施條例》第7條，用戶或註冊代理人應負責管理與保養內部供水系統或其公用部份（公用供水系統），如果涉及屋苑私人道路下所鋪設的水管，相關屋苑地契條款更會詳細列明這些責任。